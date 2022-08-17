7月超額死亡下降！學者：BA.5影響「8月中重症、死亡仍略升」

▲台灣7月份超額死亡下降。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）

記者楊晏琳／綜合報導

「超額死亡」指的是疫情期間總死亡人數減去非疫情期間總死亡人數，數字愈高，表示疫情造成的死亡情況愈嚴重。公衛學者指出，與6月相比，台灣7月超額死亡從43%降至24%，顯見抗病毒藥物及醫療照護達到一定效果；不過受BA.5影響，8月份的中重症及死亡率皆略升。

此波疫情死亡人口多為老年族群，台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙指出，雖然超額死亡下降，間接死亡仍佔全部死亡的一半，顯見決策者應多思考如何讓醫療體系回歸正常運作，減少老人因延遲就醫、照護影響而導致的間接死亡。

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根據數據統計，6月份期間，戰後嬰兒潮直接死亡60.5%、間接死亡39.5%；非嬰兒潮直接死亡64.3% 、間接死亡35.7%。7月份戰後嬰兒潮直接死亡50.2%、間接死亡49.8%；非嬰兒潮直接死亡52.5% 、間接死亡47.5%。

陳秀熙表示，無論是嬰兒潮或非嬰兒潮，死亡人口都與老年人息息相關。即便台灣老年人感染率相對國際而言偏低，但仍要防範未然，留意新型病毒對他們的侵襲。

▲▼8月份中重症及死亡略有微幅上升。

分析各年齡層中重症、死亡趨勢及照護效益，陳秀熙指出，受BA.5影響，台灣8月份「中重症、死亡率」都有略升，但相對過去高峰，整體疫情趨勢仍降。

不過陳秀熙提醒，雖只是微幅上升，對年長者仍有極大影響；即便老年人口非常遵守防疫規定，但NPI（非藥物介入措施）防疫效果仍有限，最重要的還是要盡速施打疫苗，加強防護。