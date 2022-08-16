普丁檢討美國：拖延「烏克蘭戰爭」　還挑釁中國破壞地區穩定

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）檢討美國，延長烏克蘭戰爭。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯總統普丁16日抨擊美國和西方，希望拖延在烏克蘭的戰爭，美國眾議院議長裴洛西出訪台灣，更是精心策畫的挑釁行為，造成地區穩定被破壞，並加重世界局勢混亂，更是對其他國家主權的無禮行為表現。

據俄羅斯國家通訊社《國際文傳電訊社》報導，普丁在莫斯科舉行的國際安全會議上發表歡迎辭說，「烏克蘭的局勢表明，美國正試圖延長這場衝突，美國正試圖維持其在世界上的霸權地位，而西方則希望像北約的集團防禦體系，擴展到亞洲，例如 AUKUS 和其他國家」。

▲普丁痛批裴洛西出訪台灣是挑釁中國。（圖／路透社）



普丁還說，裴洛西出訪台灣是一次「精心策劃的挑釁」，這種「魯莽之行」是美國有目的、有意識戰略的一部分，造成地區穩定被破壞，並加重世界局勢混亂，以及「對其他國家主權和國際義務的無禮表現」。

普丁再次為莫斯科無端入侵烏克蘭進行辯護，聲稱這是為了「確保俄羅斯和我們公民的安全」。

普丁更譴責芬蘭、瑞典加入北約，北約集團正在向東移動，建設其軍事基礎設施，包括部署導彈防禦系統和提高進攻部隊的打擊能力，這是虛偽地宣稱需要加強歐洲的安全，但實際上恰恰相反。