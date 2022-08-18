柬埔寨案蔡政府「躺平」？　國民黨：新南向政策失能





▲柬埔寨機場。（圖／記者許靖騏攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對國人遭人蛇集團詐騙至柬埔寨案件，國民黨今（18）日質疑蔡英文政府束手無策，「新南向政策」簡直失能。

國民黨上午召開「國人遭騙受困柬埔寨，蔡政府無能、毫無作為！」記者會，國民黨副秘書長李彥秀、文傳會副主委江怡臻、台北市議員參選人高揚凱、中華人權協會常務理事魏憶龍律師等出席，質疑蔡政府面對「詐騙及人口販運」危害國人安全，束手無策。

國民黨表示，事件爆發至今，受害民眾求助無門、被害人家屬心急如焚，蔡政府卻始終慢半拍。即便有許多民間力量積極奔走協助，但部分的救援行動卻被政府單位抹黑，甚至指責是「誤導國人」，試問若蔡政府有能力保護國人、營救受害者，何須民間單位介入搶救？以偏頗的資訊指責民間的搶救力量，掩蓋不了蔡政府的無能。

「國人遭騙受困柬埔寨的問題嚴重性已經涉及國安危機」，國民黨強調，蔡英文政府不應再漠視以待，甚至粉飾太平。國民黨身為在野黨，但三位黨籍立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷等親赴柬埔寨，試圖透過各項管道營救受害國人，相對於蔡英文政府，只在國內呼口號、噴口水，拿不出實際行動與具體作為，讓海外國人有深刻的「無政府狀態」之感。

對於此事件，國民黨提出五項主張：一、警政署針對詐騙、人口販賣等國際犯罪應從源頭制止，全力防堵。二、利用政策宣導的媒體時段，加強預防詐騙國人出國工作的宣傳。三、增加相關外館的人力配置、提供足夠的預算及資源。四、組成跨部會的專案小組，協同作戰，全力營救受害者、打擊犯罪。五、加強與其他國家司法互助的管道，保障國人權益。

作為台灣第一個民間人權組織的中華人權協會相當關切人蛇集團以高薪為誘餌，將無知、求財若渴的台灣青年騙到柬埔寨綁架拘禁的事件，因此也提出四項呼籲：一、立即透過各種宣導途徑，窮盡一切可能的方式，讓台灣民眾知道人蛇集團的詐騙手法，以及前往諸如柬甫寨等東南亞落後國家的求職風險，切莫再讓求職悲劇上演。二、政府應該想方設法取得與東南亞各國間的司法互助管道，並與當地台商、民間公益團體合作，群策群力對受害者進行救援。

三、此次事件凸顯我國政府在柬埔寨等國，缺乏處理國人遭遇危機的能力，也欠缺有力的官方管道或民間人脈網絡，這幾年蔡政府花費大量人力經費所推動的「新南向政策」，顯然必須重新檢討其成效。四、政府應立即擴大求職與失業救助管道，同時加速經濟復甦腳步、改善國內就業環境，幫助台灣青年脫離失業或謀生困難，才是釜底抽薪、正本清源的有效解決之道。

國民黨強調，政府有責任保障國人生命、財產的安全，當前詐騙手段猖獗，已危及國人的生命安全，蔡英文政府應該提升因應層級，建立全面性的預防措施，避免憾事一再發生。