　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柬埔寨案蔡政府「躺平」？　國民黨：新南向政策失能

▲▼柬埔寨機場空景。（圖／記者許靖騏攝）

▲柬埔寨機場。（圖／記者許靖騏攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對國人遭人蛇集團詐騙至柬埔寨案件，國民黨今（18）日質疑蔡英文政府束手無策，「新南向政策」簡直失能。

國民黨上午召開「國人遭騙受困柬埔寨，蔡政府無能、毫無作為！」記者會，國民黨副秘書長李彥秀、文傳會副主委江怡臻、台北市議員參選人高揚凱、中華人權協會常務理事魏憶龍律師等出席，質疑蔡政府面對「詐騙及人口販運」危害國人安全，束手無策。

國民黨表示，事件爆發至今，受害民眾求助無門、被害人家屬心急如焚，蔡政府卻始終慢半拍。即便有許多民間力量積極奔走協助，但部分的救援行動卻被政府單位抹黑，甚至指責是「誤導國人」，試問若蔡政府有能力保護國人、營救受害者，何須民間單位介入搶救？以偏頗的資訊指責民間的搶救力量，掩蓋不了蔡政府的無能。

「國人遭騙受困柬埔寨的問題嚴重性已經涉及國安危機」，國民黨強調，蔡英文政府不應再漠視以待，甚至粉飾太平。國民黨身為在野黨，但三位黨籍立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷等親赴柬埔寨，試圖透過各項管道營救受害國人，相對於蔡英文政府，只在國內呼口號、噴口水，拿不出實際行動與具體作為，讓海外國人有深刻的「無政府狀態」之感。

對於此事件，國民黨提出五項主張：一、警政署針對詐騙、人口販賣等國際犯罪應從源頭制止，全力防堵。二、利用政策宣導的媒體時段，加強預防詐騙國人出國工作的宣傳。三、增加相關外館的人力配置、提供足夠的預算及資源。四、組成跨部會的專案小組，協同作戰，全力營救受害者、打擊犯罪。五、加強與其他國家司法互助的管道，保障國人權益。

作為台灣第一個民間人權組織的中華人權協會相當關切人蛇集團以高薪為誘餌，將無知、求財若渴的台灣青年騙到柬埔寨綁架拘禁的事件，因此也提出四項呼籲：一、立即透過各種宣導途徑，窮盡一切可能的方式，讓台灣民眾知道人蛇集團的詐騙手法，以及前往諸如柬甫寨等東南亞落後國家的求職風險，切莫再讓求職悲劇上演。二、政府應該想方設法取得與東南亞各國間的司法互助管道，並與當地台商、民間公益團體合作，群策群力對受害者進行救援。

三、此次事件凸顯我國政府在柬埔寨等國，缺乏處理國人遭遇危機的能力，也欠缺有力的官方管道或民間人脈網絡，這幾年蔡政府花費大量人力經費所推動的「新南向政策」，顯然必須重新檢討其成效。四、政府應立即擴大求職與失業救助管道，同時加速經濟復甦腳步、改善國內就業環境，幫助台灣青年脫離失業或謀生困難，才是釜底抽薪、正本清源的有效解決之道。

國民黨強調，政府有責任保障國人生命、財產的安全，當前詐騙手段猖獗，已危及國人的生命安全，蔡英文政府應該提升因應層級，建立全面性的預防措施，避免憾事一再發生。

 

►「海洋拉娜平替版」2入特價919元！網友大推超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
余天接電話後「哭著上車」！　余苑綺病況不佳…急奔醫院
王瞳憔悴一夜無眠　家人教友輪班陪伴「不敢放她一個人」
艾成維基「死因」被改4字！　網罵爆：小心有報應
快訊／中選會正式發布選舉公告　估首投族76萬人、設1.7萬投
柬埔寨「幕後首腦」被起底！　斷人腳筋再棄屍
颱風減少！　鄭明典曝2不利趨勢：強颱比例將提高
快訊／女兒病情生變！　余天突趕赴醫院
「正妹參選人」排行榜出爐！　陳紫渝只排11名
一早就冒「泡泡雲」　專家示警：今防「生氣狂暴」午後雷雨
快訊／台美正式展開21世紀貿易談判　首輪將登場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／賴惠員抹紅陳筱諭二審獲判無罪　「感謝法官給我自省機會」

快訊／中選會發布2022選舉公告　「首投族76萬」總選舉人數約1930萬人

高醫槍擊案逮人...她直播夜市跳舞　柯志恩：政治人物要講誠信

快訊／女兒病情生變余天趕赴醫院　臨時缺席林佳龍選戰記者會

柬埔寨案蔡政府「躺平」？　國民黨：新南向政策失能

正妹參選人聲量排行第一名在桃園！　永和「最美里長」無緣前十

十大「正妹參選人」一次看　最高顏值里長陳紫渝竟沒上榜

台美貿易協商談判正式啟動　11項議題公平對等協商

林智堅首談退選至今心路歷程　「8月初學倫會之前就想退」

選前100天／高雄藍綠歸隊！柯志恩靠自己拚突圍　陳其邁穩健定調

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成蘆洲捷運共構大樓墜樓！　未送醫「當場死亡」

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

王瞳悲帶2人愛犬做筆錄　赴板殯見艾成最後一面

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

殺手闖高醫候診區開兩槍　56歲男「頭、胸中彈」命危

快訊／賴惠員抹紅陳筱諭二審獲判無罪　「感謝法官給我自省機會」

快訊／中選會發布2022選舉公告　「首投族76萬」總選舉人數約1930萬人

高醫槍擊案逮人...她直播夜市跳舞　柯志恩：政治人物要講誠信

快訊／女兒病情生變余天趕赴醫院　臨時缺席林佳龍選戰記者會

柬埔寨案蔡政府「躺平」？　國民黨：新南向政策失能

正妹參選人聲量排行第一名在桃園！　永和「最美里長」無緣前十

十大「正妹參選人」一次看　最高顏值里長陳紫渝竟沒上榜

台美貿易協商談判正式啟動　11項議題公平對等協商

林智堅首談退選至今心路歷程　「8月初學倫會之前就想退」

選前100天／高雄藍綠歸隊！柯志恩靠自己拚突圍　陳其邁穩健定調

養生曼巴不讓了！　威金斯：新賽季要入選最佳防守陣容

快訊／賴惠員抹紅陳筱諭二審獲判無罪　「感謝法官給我自省機會」

中國宣布派兵「赴俄參加軍演」　外媒：中俄關係越來越密切

《天下雜誌》快速成長一百強調查　金融業成最大贏家

TTE旅展明開跑「優惠一次看」！赴日第2人減1萬、國內住宿1折起

曾4度開槍！高醫冷血槍手追殺原因曝　10年恩怨情仇終結

討債噴紅漆嗆「欠錢錢不還」　4千人笑翻：再凶也要疊字

安潔莉納裘莉私服美成畫報！「永恆單品」夏季白裙＋拖鞋外媒讚翻

余天接電話後「哭著上車」！　余苑綺病況不佳…急奔醫院

湖人退休賈索16號戰袍時間出爐　明年3月8日對灰熊

新竹縣政議題調查

身為新竹縣民，您對新竹縣政有什麼想法？《ETtoday新聞雲》邀請您一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！填答完成者將有機會獲得全家100元禮物卡乙張，同時您所填答的意見僅供整體分析使用，不會外流，..

劉書宏分手茵聲超怕孤單！　「奪命連環扣」遭控：窒息的愛！

政治熱門新聞

快訊／女兒病情生變余天趕赴醫院　臨時缺席林佳龍選戰記者會

王浩宇談柬埔寨實話連發　「Ｘ！只有我敢說」

陳建仁入黨是蔡英文為2024布局？　陳水扁秒答：不然他吃飽換餓？

十大「正妹參選人」一次看　最高顏值里長陳紫渝竟沒上榜

快訊／繼續選仍選得上？　林智堅首揭退選心路歷程

直播破千尬舞！柯志恩六合夜市狂扭1分半：警車來了

北市選戰怎麼看？　陳水扁：「這人」被棄保機會大

沈富雄向張善政推1謀士當幕僚　「鬼頭鬼腦」能救選情

選前100天／林佳龍支持度回升　1族群成侯友宜連任隱憂

于北辰被笑又發火了　「陸軍司令部居然出來打臉我？」

選前100天／沒人連任過！盧秀燕力破台中魔咒　蔡其昌拚搏逆轉勝

快訊／2022九合一大選「首投族76萬人」　全台選舉人數約1930萬人

蔣萬安：民進黨私挺黃珊珊是「陽謀」

選前100天／藍綠想要搶下北市　都有魔咒要打破

更多熱門

相關新聞

詐騙寄「FBI通知」　網笑慘：國文老師氣死

詐騙寄「FBI通知」　網笑慘：國文老師氣死

因為柬埔寨事件，近日詐騙話題正熱，但這麼粗糙的信，真的讓人哭笑不得。有網友日前收到一封來自「FBI」的電子信件，內容在指控他洗錢，結果其他人一看都笑翻，「怕你看不懂，還幫你翻譯好耶，超貼心」、「第一次聽說FBI抓人之前會先嗆聲」、「逮捕之前還會先發通知給你，FBI真是太暖心了。」

正妹參選人聲量排行第一名在桃園！　永和「最美里長」無緣前十

正妹參選人聲量排行第一名在桃園！　永和「最美里長」無緣前十

十大「正妹參選人」一次看　最高顏值里長陳紫渝竟沒上榜

十大「正妹參選人」一次看　最高顏值里長陳紫渝竟沒上榜

林智堅首談退選至今心路歷程！

林智堅首談退選至今心路歷程！

文哥「這兩人不能動」　她曝驚險逃回台過程

文哥「這兩人不能動」　她曝驚險逃回台過程

關鍵字：

柬埔寨詐騙洪孟楷鄭正鈐2022九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

即／艾成死因曝！王瞳揭丈夫失控原因

直擊！今早「名人帶團」20多人飛柬埔寨原因曝

王瞳「整天沒進食」狀態憔悴！Lulu半夜發聲

女老闆激戰女婿　女兒目睹冷笑：我尪厲害吧

台鐵惡霸男帶兒子佔位　嗆列車長「你惹不起」

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

酸Bump「醜噁男憑什麼罵外交部」她：低能拍片騙低能去看

傳產女老闆吃女婿！　千金竟冷笑：我老公厲害吧

忘開美顏　女主播一點大媽秒變網美

艾成曾認中邪40天「狂吼自殘上下晃」影片曝！

快訊／國1重大車禍　北上全線封閉路段曝

快訊／女兒病情生變余天趕赴醫院　臨時缺席林佳龍選戰記者會

艾成、王瞳生前婚姻狀況曝光！

今年恐破最晚發布颱風警報紀錄！氣象局解釋了

遭抹黑24小時未道歉！柬埔寨「吹哨者」Bump宣戰政府

更多

最夯影音

更多
艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面
藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成蘆洲捷運共構大樓墜樓！　未送醫「當場死亡」

艾成蘆洲捷運共構大樓墜樓！　未送醫「當場死亡」

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面