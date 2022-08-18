十大「正妹參選人」一次看　最高顏值里長陳紫渝竟沒上榜

記者葉國吏／綜合報導

年底九合一選舉倒數，這次各黨推出不少美女參選人迎戰。TPOC台灣議題研究中心透過資料庫，篩選出目前最夯的十大美女參選人。不過當前被稱最高顏值的「最美里長參選人」陳紫渝卻無緣前十名。

▲新北市永和區永福里長參選人陳紫渝。（圖／翻攝自陳紫渝臉書）

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析被網友封為「美女」、「正妹」或擁有「最美」稱號的參選人，結果第十名是台北市議員參選人吳怡萱、第九名則是台灣民眾黨新竹市議員參選人宋品瑩、第八名是代表民進黨角逐新北市板橋區市議員的山田摩衣。

▲台北市議員參選人吳怡萱。（資料照／記者林敬旻攝）

▲▼新竹市東區議員參選人宋品瑩。（圖／翻攝臉書／宋品瑩 新竹市東區議員參選人）

▲新北市議員參選人山田摩衣。（資料照／記者林敬旻攝）

根據網站指出，第七名是國民黨台北市議員參選人柳采葳、第六名是台灣民眾黨台北市議員參選人林珍羽、第五名是代表台灣民眾黨參選台北市議員的「學姊」黃瀞瑩、第四名是台灣民眾黨台北市議員參選人楊寶楨、第三名是國民黨高雄市議員參選人白喬茵。第二、第一則分別為台灣基進台北市議員參選人吳欣岱、民進黨桃園市議員參選人黃瓊慧拿下。

▲柳采葳。（圖／記者湯興漢攝）

▲林珍羽（右）。（圖／翻攝林珍羽臉書）



▲「學姊」黃瀞瑩。（資料圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨發言人楊寶楨。（資料圖／記者李毓康攝）

▲白喬茵。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲基進黨台北市議員參選人吳欣岱。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

▲黃瓊慧。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）

不過值得注意的是，最近網路聲量最高的新北市永和區永福里長參選人陳紫渝，因超高顏值被封「最美里長」，但這次調查她只能排上第11名。

▼高顏值正妹參選人。（圖／翻攝TPOC台灣議題研究中心）