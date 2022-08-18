正妹參選人聲量排行第一名在桃園！　永和「最美里長」無緣前十

▲十大正妹參選人聲量排行，新北市永福里長參選人陳紫渝（左）落榜。（圖／翻攝臉書）

記者皮心瑀／綜合報導

年底九合一選舉倒數，近期新北市永和區永福里長參選人陳紫渝因爲亮麗外型、甜美笑容爆紅，被網友封為「最美里長」，不過，根據TPOC台灣議題研究中心整理出的高顏值參選人聲量排行榜中，卻擠不進前十，只拿到第11名，成為遺珠。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析正妹參選人的網路聲量及討論度，根據調查結果，排名第10名的為民眾黨台北市議員參選人吳怡萱。

▲吳怡萱。（圖／記者林敬旻攝）

吳怡萱出身新聞圈，2022九合一大選代表民眾黨角逐中正萬華區議員，今年2月曾在臉書上暗批監察院長陳菊成了當權者後就讓監察院變東廠，5月則聲援藝人郭彥均「很多孩子就這樣走」的發言，公開批評行政院長蘇貞昌「有問題」。

第9名同樣來自民眾黨，為新竹市議員參選人宋品瑩。她經營的英文教學Youtube頻道，目前累積訂閱數逾20萬，而聲量多集中在宣布參選、接獲提名等相關文章，政治攻防上較少。

▲宋品瑩。（圖／翻攝臉書）

第8名則是民進黨角逐新北市板橋區市議員的山田摩衣，過去曾擔任政治幕僚多年並獲得立法院長游錫堃栽培，為台日混血，5月的黨內初選民調中就獲得新人第1名。

▲山田摩衣。（圖／翻攝臉書）

第7名是國民黨台北市議員參選人柳采葳，政治記者出身，今年2月先是接任國民黨發言人，隨後投入中山大同區議員選舉；第6名是民眾黨台北市議員參選人林珍羽，同樣因「砲打民進黨」獲得關注。林珍羽曾擔任黨發言人等職務，其父為連任4屆台北市議員的林國成。

▲柳采葳。（圖／記者湯興漢攝）

▲林珍羽。（圖／記者林敬旻攝）

第5名也是民眾黨台北市議員參選人，「學姊」黃瀞瑩，曾因「大菊為重」言論受到關注；第4名則是民眾黨台北市議員參選人楊寶楨，經常透過臉書針砭時事、錄製政論節目，還曾為了「大菊為重」和年代主播張雅琴互嗆。

▲黃瀞瑩。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲楊寶楨。（圖／翻攝臉書）

第3名是國民黨高雄市議員參選人白喬茵，也是主播出身，聲量來源多是因評論時政獲得媒體報導或PTT等論壇轉載，引來網友討論。

▲白喬茵。（圖／記者賴文萱翻攝）

第2名是台灣基進台北市議員參選人吳欣岱，從心臟血管外科醫師轉戰政治圈，因為對抗中國大陸的言論吸引不少關注度。

▲吳欣岱。（圖／記者屠惠剛攝）

第1名是民進黨桃園市議員參選人黃瓊慧，是一名資深鄉民，暱稱「qn」，被PTT網友封為鄉民女神，原被徵召參選桃園市長的林智堅身陷「論文門」爭議，黃瓊慧公開表態力挺，引發關注，而林智堅退選後，她也喊話不捨，再掀討論。

▲黃瓊慧。（圖／翻攝臉書）