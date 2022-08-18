柬埔寨文哥「這兩人不能動！我們的」　她曝驚險逃回台過程

記者陳俊宏／綜合報導

台人赴東南亞詐騙案層出不窮，一名從柬埔寨逃回台的被害人小羽（化名）表示，統促黨主席白狼張安樂的當地朋友「文哥」跟省長說，「這兩個人是我們的人、不能動」，否則她和朋友在移民局差點又要被轉賣。

小羽17日在《這！不是新聞》節目提到，她本來和朋友合開機車行，結果因疫情倒閉，朋友在網路「偏門工作」社團找到柬埔寨的工作，問她要不要一起去，她就辦護照，一行3人飛去柬埔寨。

▼小羽分享遭詐騙和逃出過程。（圖／翻攝《這！不是新聞 》YouTube）

小羽說，沒想到去了柬埔寨，是做「感情詐騙」工作，底薪800美金（約新台幣2.4萬元），做了三個月，朋友的朋友去警察局報案，透過國際刑警組織幫忙，以及曾是柬埔寨詐騙受害者、現投入救援行列的「羽棠」協助，她和朋友被送到當地移民局。

小羽指出，在移民局做筆錄時，差點又被以1.4萬美元（約新台幣42萬元）賣給黑公司，「那些警察都會講中文」；後來是透過白狼當地朋友「文哥」，文哥跟省長說，「這兩個人是我們的人，這兩個人不能動」，她和朋友才逃回台。

頻傳台人赴柬埔寨、緬甸、泰國等東南亞國家，遭賣器官、性侵虐打。警方呼籲，民眾要赴海外工作前，務必查明資方是否為合法公司行號，工作內容有無符合當地法令，審慎評估工作契約；如不慎遇到類似狀況，請立即向我國駐外使領館請求協助，若有親友於國外遇到上述情況，也請立即向警察機關完成報案，警方會通知外交部啟動急難救助。