林智堅首談退選至今心路歷程　「8月初學倫會之前就想退」

記者黃翊婷／綜合報導

新竹市前市長林智堅日前宣布退選桃園市長，17日首度公開退選之後的心路歷程，坦言其實早在8月初、學倫會之前就已萌生退意，這段期間家人也受到很大的壓力，但仍選擇默默支持，儘管這個決定會對個人未來造成很大衝擊，但他更在意選舉焦點都落在自己的論文上，恐怕會影響其他縣市選情，甚至對台灣民主的影響太大。

▲林智堅因論文案爭議，宣布退出桃園市長選舉。（圖／記者屠惠剛攝）

林智堅在政論節目「辣新聞152」上首談退選後的心路歷程，他表示，從政之路一直都是家人在背後默默支持，每一次選舉他都是先決定才告訴家人，2014年決定參選時，媽媽一度淚崩，認為一定選不上，而這一次投入桃園市長選戰同樣沒有先跟家人商量，媽媽為此擔心了很長一段時間，後來決定退選，家人也是看電視新聞才知道，他則是在選對會結束之後傳LINE告知妻子。

林智堅坦言，家人在這段時間受到很大的壓力，但這不是他決定退選的原因，其實早在8月初也就是學倫會之前，他就已經萌生退選的念頭，原因是擔心個人因素導致桃園輸了，甚至影響到民進黨在其他縣市的選舉，「我個人的未來真的很小，微不足道」，縱使退選對於政治未來會有很大的衝擊，但他不忍心看到整場選舉都在自己的論文上著墨，而不討論政見。

林智堅說，一開始他有徵詢過桃園市長鄭文燦、民進黨立法院黨團總召柯建銘的意見，柯建銘相當猶豫，沒有下任何的決定；至於總統蔡英文，他8月10日出席中華大學學倫會，不知道蔡在中常會發表聲明支持自己的清白，但8月11日下午就看到特定媒體、側翼攻擊蔡的聲明，因此，他後來告訴選對會，個人的清白是一輩子的，選舉只是一時的，希望透過轉移戰場，捍衛自己的人格及清白。

▲林智堅感謝家人一直以來的默默支持。

而論文爭議的部分，林智堅表示，論文的事情沒辦法一下子說清楚，很多民眾其實沒有做過論文的寫作，不太了解流程，而且論文事件在這個過程中被模糊焦點，他這段期間在桃園跑行程，看到民眾對於鄭文燦這8年的建設是高度肯定，桃竹本來就是一家，所以民眾們對自己也不陌生，非常熱情，因此，他希望能拿出證據為自己辯護，而不是空口說白話。

林智堅說，8月辭去新竹市長一職之後，當天晚上就帶著簡單行李搬到桃園，搬家的事情都是自己、妻子和3個小孩在處理，加上論文完成已經經過一段時間，他一時之間無法找到相關資料，整個過程真的非常煎熬，堪稱腹背受敵，為了讓選舉回到正軌，才會提出退選的想法。

主持人周玉蔻追問，林智堅繼續選的話，是否還是會選上。林智堅直言，「我覺得就算繼續選，選上，但是在這個過程中，尤其對於台灣民主的影響，我覺得太大」，他不敢說什麼犧牲自己，因為自己已經造成黨很大的困擾，但下這個決定對他個人來說非常困難，「其實都是天人交戰」。