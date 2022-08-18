最暖詐騙！驚收「FBI的信」他一讀暈了　網笑慘：國文老師氣死

▲原PO收到「FBI通知信」。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

因為柬埔寨事件，近日詐騙話題正熱，但這麼粗糙的信，真的讓人哭笑不得。有網友日前收到一封來自「FBI」的電子信件，內容在指控他洗錢，結果其他人一看都笑翻，「怕你看不懂，還幫你翻譯好耶，超貼心」、「第一次聽說FBI抓人之前會先嗆聲」、「逮捕之前還會先發通知給你，FBI真是太暖心了。」

這位網友在臉書「●【爆怨公社】●」貼出截圖，只見發信方用聯邦調查局的LOGO當成大頭貼，還把名稱改成「Federal Bureau of Investigation」，內容則寫下，「我們已經聯繫美國為您的逮捕和起訴提供國際交易安全，因為這不僅是台灣政府的案件，您只能被聯邦調查局逮捕，因此您將被他們逮捕和起訴，因為他們負責 洗錢案，所以等待你的逮捕和起訴。」

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▲原PO知道這是詐騙，只是想貼出來讓大家笑一笑。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

信中還提到，「您的所有詳細信息已經向他們報告了您的家庭地址、工作地址、您的照片，以及您所有的社交網絡和您的電話號碼。」最後還警告，「所以不要著急，你一定會面對你犯罪的後果。」原PO忍不住吐槽，「我的帳戶都沒有錢進來，怎麼跟我說洗錢？」「是我真的孤陋寡聞，還是FBI真的有台灣分局？」

看到內容後，通篇不順的文法和不合邏輯的指控讓其他人都笑翻，「回信給他：我已經在柬埔寨了」、「詐騙一點都不用心，文法爛爆了，國文老師會被他氣死」、「洗錢案很偉大嗎？前面還要空一格」、「被抓的話，請問機票他們出？還是自付」、「要逮人之前先發郵件，讓你有時間逃跑，真貼心」、「FBI真人性，知道收件者看不懂英文，還打中文跟你說你犯罪行為」、「一看就知道是Google翻譯。」