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沒幫兒買高鐵票！女網紅再嗆「看不慣請繞道」　老公道歉網更怒了

▲▼高鐵,台灣高鐵,高鐵車站,。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲女網紅沒幫兒子買票。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

本站稍早報導《網紅帶兒搭高鐵沒買票！拒補票氣哭　譙列車長：空位為何不能借坐》，在IG上擁有14萬粉絲的外拍女網紅帶兒子搭乘高鐵，卻被列車長抓到沒買票卻「佔位」。老公事後幫發文討公道，結果反被網友罵翻，如今則發文道歉，「希望您（列車長）原諒無知的我們」。

「沒買票卻佔位」事件曝光後，女網紅在臉書上回應，很謝謝大家傳訊息關心她，讓她覺得很溫暖，她一開始也只是在自己的版面抱怨而已。她也表示，「畢竟規定是死的」，過去遇到的列車長也很通情達理，因此這次才會感到不解，「也不是坐了別人已購票的位子，是最後有對號座的好心人士讓位給我們，她已經把她已購的位子給我們坐，我不知道還有什麼理由堅持要補我們票？」

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至於為何堅持不補票？女網紅認為路程剩下半小時，加上之前不用票、現在突然要收，「我覺得難以接受」，不過往後搭乘還是會替孩子買票。她也強調，這次會這麼氣是因為「列車長的咄咄逼人和態度讓我感覺非常不適，也有人（傳）訊息我說是我死不買票，人家只是依規定做事，但態度真的非常有待加強是事實。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲▼女網紅發限時回應（目前疑已刪除）。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲▼女網紅請大家不必批評她的行為。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

女網紅更補充，當時兒子站起來保護她時不禁哭泣，想不到列車長還語帶笑意問她「這位媽媽你怎麼了？你還好嗎？今天發生什麼事嗎？」讓她超無言。最後她也請大家不必批評她的行為，看不慣就繞道，因為那是她的限時動態，「我想發什麼抒發情緒是我的自由。」

女網紅的老公稍早則是在臉書社團「爆料公社二社」上貼文，提到列車長當下其實有說可以選擇抱著小孩，或是大人起身給小孩子坐，再不然就是直接幫孩子補票，「列車長很抱歉～是我們讓自己出糗還怪到您頭上，希望您原諒無知的我們。」

人夫也說，沒有買票給孩子好好休息，這部分確實有需要調整和進步的地方，「給大家錯誤的示範，在這邊跟大家道歉，是我們做得不夠好！」而最一開始在「爆料公社公開版」上發文，還貼了車票班次，起初是想證明有買票，「結果變成要公審誰一樣，這也是我的疏失」，他自知理虧，卻太晚刪除文章，被打腫臉也無可厚非。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲原文雖已刪除，但有網友截圖備份。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

人夫更表示，兒子已經快要6歲，有自己的位子確實是比較好的，「我們以為沒人的位置可以坐，是錯誤的觀念，我們從今往後會好好改進的！」針對這次事件，感謝大家不吝指教，他也再次向大家賠不是，「認真道歉！抱歉占用大家寶貴時間，真的非常抱歉。」

不過道歉文曝光後，底下一票網友卻不領情，「所以老婆自己不出來道歉，做錯事只會躲在別人背後嗎」、「網紅咧？要花錢就氣哭」、「你先公審別人，別人沒必要接受你的道歉，而且你這樣發上來，也逼得人家不接受是不是就沒氣度了」、「為什麼這道歉看起來還是很酸」、「人家只是照規定走，卻被你們夫妻公審成這樣，現在跟網友道歉幹嘛，是為了你老婆的工作以後不受影響嗎」。但也有網友緩頰說道，「有道歉給讚，但是拜託下次開始給孩子買票了」、「下次PO自己個人臉書就好」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲人夫出面道歉。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

回顧整起事件，女網紅帶著兒子坐到兩個沒人坐的位子上，結果正巧遇到列車長來查票，要求她補票。聞言，她告訴列車長，「想說這裡沒人坐先坐這裡，等等有人要坐會馬上讓位的！」結果列車長則堅持「佔位就是要補票」。

事後女網紅不解，「為什麼沒人坐的空位不能讓我們坐一下？寧願載空氣一程，也不能借我們坐一下？」後來她回到自己原先的位子上，就有巡邏先生好心告訴她自由座有位子可坐，而隔壁的小姐則起身要去自由座，並將原本的座位讓給母子倆。

不過列車長見狀後仍說，「只要小孩坐了位子就要補票！」這席話讓女網紅當場氣哭，「我真的氣哭，直接氣哭！」並且非常心疼無辜的兒子，「我真的覺得今天是我坐高鐵以來，遇過讓我最最最糟糕的事！」

根據「台灣高鐵」官網指出，兒童票分為5折及免票兩種，未滿12歲的兒童可買兒童票，票價優惠5折；身高未滿115公分的兒童、身高超過115公分但出示證明未滿6歲，只要不佔位得免票（佔位者請購兒童票），且免票兒童應由成年旅客陪同，每位旅客攜帶的免票兒童以2人為限。

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