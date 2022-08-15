網紅帶兒搭高鐵沒買票！拒補票氣哭　譙列車長：空位為何不能借坐

▲高鐵示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

「為什麼沒人坐的空座位不能讓我們先坐一下？」一名外拍網紅帶著兒子搭乘高鐵，結果因被列車長要求補票，而讓老公氣得幫發文，並將當天對話全部附上。不過，該則貼文卻反被網友罵翻，「免兒童票是要抱著，不是用來佔位的」、「我搭高鐵都買兒童票給小孩坐喔」。

這名外拍女網紅在IG上擁有14萬粉絲，因不滿昨（14）日被列車長要求補票，而將過程全寫在限時動態上。事後網紅老公則在臉書社團「爆料公社公開版」上發文直呼，「沒有要討拍，但是6歲免票是讓兒童要自己站著的意思嗎？」並附上太太（女網紅）的IG截圖，還原當下情況。

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▲人夫原貼文目前已刪除，但已被網友備份。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

從人夫貼出的照片可見，女網紅帶著兒子坐高鐵，過去搭乘好幾次都坐在沒人坐的座椅上，且查票的列車長也都很溫柔、有包容心，然而，這次他們卻遇到「超沒同理心」的列車長，「今天的列車長態度超不行！」

女網紅寫道，當時她帶著兒子坐到兩個沒人坐的椅子上，「在我原本座位的附近」，結果正巧遇到列車長來查票，要求她補票。聞言，她告訴列車長，「想說這裡沒人坐先坐這裡，等等有人要坐會馬上讓位的！」結果列車長則是繼續按機器，並表示「佔位就是要補票」。

眼見列車長態度強硬，女網紅則要對方等等，並說自己身上沒現金，「我們回去我的座位好了。」

▲女網紅發布限時動態抒發情緒。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

女網紅貼出一個翻白眼的emoji並表示，「拍完照一整天還要站回高雄，真是謝了！」雖然回到自己的座位上，但她事後仍不解表示，「為什麼沒人坐的空位不能讓我們坐一下？寧願載空氣一程，也不能借我們坐一下？」

不過女網紅也說，後來有遇到巡邏的先生好心告訴她，自由座現在有位子可以坐、不用補票。只是兒子「很不舒服、我揹起他」，隔壁小姐便起身要去自由座，並將自己原本的座位讓給母子倆。

▲女網紅氣哭。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

然而這段過程又被列車長目睹，女網紅當下立刻解釋是隔壁小姐讓座給他們，但對方卻說「不管怎麼樣，就算自由座，不管誰讓座或坐哪，只要小孩坐了位子就要補票。」女網紅看著不舒服的兒子，不禁當場氣哭，「我真的氣哭，直接哭！」兒子則跳起來說不花錢沒關係，自己沒事、會勇敢，他「永遠不要跟我（女網紅）來台北就不會讓我傷心了。」

女網紅最後也說，「我只是一般人，我沒有多有錢」，她並不是佔用了已購票人員的座位，是其他人讓位給她坐，「我真的覺得今天是我坐高鐵以來，遇過讓我最最最糟糕的事！」她也不禁心疼表示，「很對不起我的兒子」，看到她氣哭還馬上站出來保護她，接著再自己傷心大哭。

不過，貼文曝光以後，底下網友則一面倒不挺，「有些人買張票像是會傾家蕩產一樣」、「使用者付費的概念，別拿小孩來當藉口」、「沒人糾正她，就以為自己對」、「好可怕的恐龍家長」、「不花錢當然對不起兒子啊，哭有用嗎」、「我不知道這樣要哭什麼」、「同理心不是這樣用的好嗎？孩子不舒服為什麼不買個位子給他？不然大人站著啊，讓你孩子坐啊，少在那邊道德綁架」、「你大人可以站起來讓小孩坐啊，整個莫名其妙欸」、「那怎就不知道要同理心遵守規定了」。

▲眼見網友一面倒不挺，女網紅在臉書回應。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

看到眾多網友的回覆之後，女網紅則在FB發布限時動態回應（目前疑已刪除），她知道高鐵有自己的規定，所以也只是在自己的版面抱怨一下，「畢竟規定是死的」，過去遇到的列車長也很通情達理。她也強調，孩子坐的不是「已購票」的位子上，甚至最後還是好心人讓位，「我不知道還有什麼理由堅持要補我們票」。

至於為何堅持不付錢補票？女網紅透露因為當時路程剩下半小時，「我承認是我太節儉」，而且平時不用票，現在卻突然被收，「我覺得難以接受」，但從今以後她也會直接替孩子買票。她也補充，雖然列車長只是依照規定做事，但咄咄逼人的態度實在讓她感到非常不適，「態度真的非常有待加強是事實。」

▲人夫發文道歉。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

而發文的人夫最後將原貼文刪除，並在稍早於「爆料公社二社」上發文表示，「我們沒有逃票或不補票」，不過對於列車長還是很抱歉，「是我們讓自己出糗還怪到您頭上，希望您原諒無知的我們」。他也表示「是我們不該誤以為可以坐在沒人的位子，對於佔位理解有錯誤，必須嚴肅調整與看待！」最後他更向眾多網友道歉，因為確實是錯誤示範，「是我們做得不夠好。」

根據「台灣高鐵」官網指出，兒童票分為5折及免票兩種，未滿12歲的兒童可買兒童票，票價優惠5折；身高未滿115公分的兒童、身高超過115公分但出示證明未滿6歲，只要不佔位得免票（佔位者請購兒童票），且免票兒童應由成年旅客陪同，每位旅客攜帶的免票兒童以2人為限。

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