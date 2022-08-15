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少女求職想借200萬　遭灌醉性侵！獸男辯：她拿我口水抹下體

▲桃園市王姓男子佯稱幫同事女友找工作，卻趁機兩度硬上性侵得逞，事後王男逼迫私下和解，遭地院重判。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲男子性侵求職少女，陰道採集到他的檢體還狡辯「她拿我口水抹下體」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／高雄報導

一名17歲少女在臉書找工作，希望借款200萬元，曾姓男子受幕後人之託，約少女見面後將其灌醉，趁機性侵得逞。事後在少女陰道裡採集到曾男檢體，曾男竟辯稱自己吃檳榔習慣吐口水在杯子裡，是少女自行抹到陰道上，經比對後其檢體根本與口水唾液不符，一、二審皆依故意對少年犯乘機性交罪，處有期徒刑4年6月。

判決指出，少女小琳（化名）於2020年9月15日在臉書PO文表示想找工作，並借款200萬元。身為酒店行政人員的曾男在身分不詳的女老闆指示下，與小琳相約同日晚間10時在高雄美麗島捷運站見老闆、談論工作事宜。

兩人見面後，曾男卻說現在無法見老闆，改稱友人要喝酒，帶小琳到超商買了6罐啤酒、1瓶伏特加酒後抵達飯店休息，曾男隨即把小琳灌醉後，趁機性侵得逞，並於隔日凌晨2時許離開飯店，小琳於6時許清醒後發覺不對勁，聯絡父親並報警處理。

審理時曾男否認性侵，表示凌晨就告知要離開，當時小琳也是清醒狀態，後又改稱承認性行為，但兩人是合意性交。

經採撿小琳陰道檢體後，內部確實有曾男的DNA，但曾男竟辯稱自己有吃檳榔習慣，會把口水吐在杯子裡，小琳應該是從杯子拿走他的口水，再把口水抹在陰道上。然而法院按照曾男辯詞，將陰道的檢體與曾男唾液檢體送往醫院作比對後，發現兩者根本不一樣。

法官認為曾男說詞反覆，經勘驗摩鐵監視器與小琳和女老闆的對話紀錄，認定曾男的確有乘機性交犯行，依成年人故意對少年犯乘機性交罪，處有期徒刑4年6月。案經上訴二審，法官認為罪證確鑿，駁回上訴。

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