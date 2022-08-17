詐騙收簿集團手法學柬緬　拘禁電擊全來...警2周搜破萬民宿救31人

▲全台警執行清樓專案掃蕩遭詐騙集團拘禁的民眾。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

隨著柬緬詐騙集團誘騙台灣人打工拘禁凌虐事件越演越烈，台灣詐騙集團收簿手，購買人頭帳戶犯罪手法也持續進化，詐騙集團收購人頭帳戶方式相當惡劣，他們透過求職網站、社群網站貼文，標榜「輕鬆賺錢，工時彈性，包吃包住，一週賺數萬元」導致被害民眾誤信應徵，常常遭歹徒拘禁在旅館、民宿、空屋、出租套房等限制自由，慘遭凌虐交出名下銀行存摺、帳號密碼，淪為人頭帳戶洗錢。

甚至有民眾屈服遭詐欺集團吸收後，淪為詐欺車手提領贓款，如有不順從或黑吃黑者，更遭凌虐電擊圍毆，直至帳戶遭警示後才被丟包，衍生更多治安問題；警政署長黃明昭指示刑事局長李西河，通令動員全台警力，清查各地旅宿業者及空屋等治安死角，務求翻找出不法詐集團在藏身隱匿處所。

全台警力在為期兩週專案行動中，共計清查旅館7296次、民宿8081次及日租套房1270次，查獲8件收簿相關案件並逮捕24名犯嫌，成功救出遭關押人頭帳戶31人。

刑事局提醒民眾，詐騙集團在國內地下禍根遭刨除清空後，勢必轉往境外發展，針對近期赴東南亞國家徵才求職者，警方查獲多起遭騙個案，民眾赴海外工作求職內容若有類似下述內容幾乎都是跨境人蛇集團所為，民眾應避免受騙：

一、標榜高薪、打工渡假，工作內容含糊者。

二、強調包食宿及機票、工作條件寬鬆。

三、求職者技能與職務不相符、與本身條件不對稱的高薪工作。

最後，刑事局再次強調，切勿輕信「免經濟佳、工時彈性，輕鬆賺大錢」等誇大不實求職廣告，民眾若輕信出國，可能工作沒找到，反賠上自身安全。民眾有任何詐騙疑慮，請撥打165反詐騙、110報案專線洽詢維護人身財產安全。

【相關新聞】

►獨／越野車界「孤輪王」魂斷夢湖 女兒出生5天後二寶爸離奇亡

►快訊／前桃猿隊球員酒駕被逮！王湘嵐：以為酒退了才開車



►要求外送員對警說「吃大便」...沒照辦竟收負評！北市刑大回應了