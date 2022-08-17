正面曝光！殘忍女蛇頭落網關鍵　竟是「豬仔」身體太差被退貨

▲刑事局中打破獲柬國人蛇在台總代理的張女，取出的筆記本記帳記得非常詳細。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

國人因高薪吸引被誘騙到柬埔寨的人數高達數千人，刑事局中部打擊中心破獲人蛇集團在台總代理張姓女蛇頭，順利攔截已領到護照的5名男子，差點就坐上飛機，警方表示，所有犯罪事證都在境外，台灣沒有管轄權，之所以逮捕張女，是因有名被騙的張姓男子在柬埔寨時身體不好，詐騙集團擔心死在異國徒增困擾，直接把他送回台灣，張男於是向警方報案， 全案因而曝光。

詐騙集團鎖定年輕人追求高薪、工作輕鬆的心態，在網路上招募到國外工作，謊稱工作用容是打字、查電腦及博奕，一切都合法，詐騙集團委由業務員（即人蛇集團）在台灣招募，人蛇介紹1人可拿10萬元佣金，但最近柬國太受注目，於是部份人改經泰國再轉往柬國，1人僅收1萬至1萬6千元。

雖然被害人的家屬一再報案，但犯罪行為都在柬埔寨，台灣沒有管轄權，調查一度碰壁，還好有名張姓男子因為身體不好，詐騙集團擔心如果死在異地，徒增困擾，因此直接把他遣送回台，張男平安回台後趕緊向警方報案，警方這才逐漸釐情全貌。

34歲的張姓女蛇頭5月起，在臉書上PO出高薪的招募廣告，和應徵者談妥後，在申請到護照上飛機前的所有吃住開銷，全由張女負責，張女每天的花費記帳記的比電腦還詳細，何時買？買什麼？誰買的？全都一清二楚，買的東西包括泡麵、內衣、經痛藥、香煙、飲料、停車費、PCR檢測費等，連沒有收據的攤販也記。

警方粗估在張女旗下已安排50多人前往，絕大多數是在台無業、不受家人關懷或是比較少關心社會動態的族群，在張女安排人蛇期間，曾有一名男子覬覦張女大眼、E奶的美色和身材，頻吃張的豆腐甚至還暗示上床，張女為了10萬佣金，隱忍著怒氣，沒有撕破臉，卻是偷偷向柬國的接頭人說，「某人竟然吃我豆腐，過去要好好修理」。

至於在柬國不配合或是達不到額度，會被如何處罰？警方表示，媒體上所報導的摘除器官等恐怖行徑，至少中打無法證實，不過，軟禁、虐待、毆打倒是有發生。