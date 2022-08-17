林佳龍轟藍「消費柬埔寨不幸事件」　她嗆：執政受監督天經地義

▲新北市長參選人林佳龍專訪。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市議會國民黨團轟林佳龍針對國人到柬埔寨打工遭詐騙事件毫無作為，林佳龍回批，國民黨不要消費此不幸事件。新北國民黨團今（17）日再指出，總統府官網清楚寫，無任所大使的職責包括對外聯繫與交涉，而林佳龍專責數位新南向，針對柬埔寨案當然應該扛起責任，不應該用「無給職」來逃避，更不應該抹黑成選舉操作。

江怡臻指出，任何政治職位必然要受到監督，但林佳龍竟然說這些不幸事件不能問、不能關切，那就請民進黨趕快下台，或是民進黨候選人請帶著一塊遮羞布出席所有場合，當有人對執政有質疑時，就可以把遮羞布舉起來說「不能問」。

江怡臻也說，如果林佳龍要把柬埔寨的事，撇得乾乾淨淨，那請林佳龍說清楚，所謂的數位新南向，究竟在幹嘛？而其中林佳龍負責的聯繫與交涉，又做了什麼？如果發現林佳龍到頭來根本沒有在做事，只是為了選舉掛了一個職位，這才是真正的尸位素餐，浪費國家資源。

江怡臻表示，民進黨執政多年，政策錯誤或無所作為都應該受到監督，例如論文抄襲，被質疑的是誠信；棒球場斥資12億元卻品質不佳、球員受傷，被質疑的是浪費公帑；太魯閣火車出軌，造成人命傷亡，是管理缺失且無作為；而新冠肺炎物資採購不積極，造成國人大量染疫。這些都是民進黨政府政策錯誤或不作為的政治不幸事件，人民本就有權利監督。

江怡臻呼籲，任何的職務都應該盡力去做，為國家人民好好做事，而不是在沒事的時候以大使自居，而現在人民需要的時候，卻又推卸責任，新北市不需要一個沒有責任感而徒有虛名的候選人。

