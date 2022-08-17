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社會 社會焦點 保障人權

處決豬仔影片都是假...警鎖定本土掛黑幫　高屏被害人超多原因曝

▲賣50台人赴柬埔寨！「人蛇女首腦」被逮曝光　每賣一人抽10萬。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲賣50台人赴柬埔寨！人蛇女首腦被逮曝光。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者張君豪／台北報導

柬埔寨、緬甸詐騙園區誘騙台人赴當地加入詐騙集團，案情越演越烈，刑事局澄清4千多名台人是目前出境尚未回台人數，其中包含台商及在當地工作者，並非全部都是遭賣豬仔的被害人，而4千多人中也僅有120多件失聯。警方強調，隨著國人重視柬緬跨境人口販運議題，假消息也越來越多，警方籲請民眾小心分辨，以免以訛傳訛造成恐慌。

刑事局指出，包含日前有民眾透過LINE群組，以及部份名人在臉書聲稱，柬緬詐騙集團的最新騙術「是載台灣開設新公司招募員工，半年後舉辦員工旅遊，招待員工到柬埔寨玩然後整團失蹤」，對此，警方表示，全國警方並未接到類似整間公司人員失蹤的案例，其次開設公司招募員工招待赴柬然後全團失蹤，這樣的作法對黑幫、犯罪集團來說代價也太大，台警迄今未發現類似個案，也請民眾切莫造謠以訛傳訛。

桃園機場東南亞報到櫃檯人潮減少。柬埔寨、泰國、緬甸、海外詐騙、人蛇集團。（圖／記者游宗樺攝）

▲大批台人赴柬埔寨！航警局無奈每天派人在機場出境櫃台舉牌。（圖／資料畫面）

另一方面，網路上也出現包含柬緬兩國園區內台人遭切割器官、槍決、凌虐等影片，經警方檢視切割器官、槍決影片中人多操南美語系，部分凌虐拘禁者影片施暴、受害者均操大陸口音應非台灣民眾；另外甚至還有藝人上節目稱某女藝人先生是販運台灣豬大盤，針對這些訊息警方都進行查證，但發現多為虛假訊息。

警方清查警政署迄今受理案件以屏東縣、高雄市41、35人最多，新北市34人次之，且南部縣市案例飆升最多，警方目前也已鎖定南部某本省掛角頭黑幫，涉入跨境販運台灣民眾產業網絡，警方目前正循線追查，並呼籲民眾切勿輕信高薪工作貿然赴柬緬、泰國等中南半島國家打工，以免遭拘禁陷入危險。

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