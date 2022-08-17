民進黨團：「一中」在國內行不通　在營救國人也行不通

▲民進黨立法院黨團書記長陳歐珀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國人受騙至柬埔寨打工受虐案頻傳，多名國民黨立委前往當地營救，民進黨立法院黨團書記長陳歐珀17日表示，民進黨團表達感謝，但是這也讓他們了解一個事實，「一中在國內行不通，在營救國人上也行不通」，希望公私部門大家一起努力，不要再製造政治口水，進而造成執行上的困擾。

民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會，陳歐珀說明，外交部早在去年就已經發現，有零星國人前往柬埔寨打工受騙，因此在今年5月成立柬埔寨緊急救援專案小組，隨後在6月發出紅色旅遊警示燈號，再次呼籲國人赴柬埔寨求職應提防詐騙，避免落入相關旅遊資訊的陷阱。

陳歐珀也說，相關事件層出不窮，各個選區都有接獲陳情，所以政府已經在今年8月初正式成立行政院層級的專案小組。

陳歐珀指出，政府會全力救援受騙民眾，包括透過預防面、勸阻面、救援面及究辦面等4大面向加強處理，同時也已經編列2年、1.28億的經費，「如果不夠的話，我們認為必要時動用第二預備金來營救國人」。

陳歐珀呼籲，現在有很多國人受騙到柬埔寨打工，竟然變成摘除器官的受害者，這個事情在國內不分藍綠，所以不要製造政治口水，而根據民進黨團掌握的資料，目前約有2000多名國人在柬埔寨的行蹤不明。

陳歐珀也說，有人質疑無任所大使林佳龍毫無作為，請不要用政治來模糊、造成政治推託，進而利用政治事件消費不幸者，「隨便牽拖也不好」，希望相關的政治人物能夠幫忙營救，透過公私部門一起合作努力，所以不要再製造政治口水，造成政府執行上的困擾。

陳歐珀表示，最近有國民黨立委前往柬埔寨關心國人，民進黨團要表達感謝，但是這也讓他們了解一個事實，「一中在國內行不通，在營救國人上也行不通」，希望透過全民及公私部門一起努力，盡快營救出受困在柬埔寨的國人，同時能夠及時攔阻即將受騙的人。

另外，有關警政署長黃明昭親赴桃園機場視察警方舉牌宣導，卻遭到台北市長柯文哲笑稱「太好笑了」，陳歐珀回應，黃明昭不用親自24小時在那邊勸阻，但是這是社會公眾注意的事件，「這部分應該有一定的效果」。

陳歐珀也坦言，台灣跟柬埔寨沒有外交關係，所以沒有辦法設置辦事處，但是有很多國人在當地工作，很多台商多年來也建立管道，希望政府能夠考量建立辦事處的需求，「他們最主要是懼怕中共」。