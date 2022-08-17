才上飛機就被賣！一查身分「是自己人拐騙」　剝2層皮共享60萬人肉

▲販賣共犯何男（紅色圈起者）。（圖／記者張君豪翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本站日前報導《恐有雙重身分！泰國返台9人柬埔寨打工內容曝 僅1人遭罰蹲馬步》，退休資深刑警高仁和昨（16）日在節目上表示，從柬埔寨救回部分台人之後，會發現其實並不全然是受害者，有些根本是負責詐騙的人蛇，但是無論如何，都還是要救回來再細分，「現在就是兩難」。

前刑警高仁和在節目《這！不是新聞》上透露，14日晚間台泰聯手救回台灣人，結果有3人不願意回台，「說我要回柬埔寨」，因為這些人本身就是人蛇、就是詐騙的一個頭，要騙台灣人過去。經調查發現，這次逃出柬埔寨的台人當中，有一名人口販賣共犯，是42歲的何男，不只有幫派背景，手機更有多筆詐騙案相關資料。

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高仁和說，何男在南部有一個幫派角頭，「他就是負責專門在台灣集中吸收欺騙這些人蛇，然後再負責再交給柬埔寨的人」。因此他也無奈坦言，「現在就是兩難」，就算是共犯也會一次都先救回來，後續再依情況細分。

「因為他們賣這個人太好賺了，所以大家都在做這個事情！」高仁和表示，台灣的幫派主要負責找人頭，每找一個人是1至2萬元美金（約新台幣30萬至60萬元），「可能還在飛機上面的時候，他們就用境外社群開始聯絡說，我現在手上有5個人了，開始競標」，因為當地有好幾百家，所以完全不怕賣不出去，而競標到的詐騙集團就可以到機場接人。

高仁和也說，從金邊送到西港的這段路程中，標到的詐騙集團可能就已經開始轉賣，「被轉賣兩手了」。所以他就透露，整個團隊就是在台灣找人，「仲介，然後再標者，最後的落腳處，一群共同來分享這些人肉」。

過去曾在國片《角頭》擔任臨時演員的竹聯幫東要角李振豪也是「台灣人騙台灣人」，高仁和表示，李振豪3個月拐騙82個人過去，一人平均賺2.2萬元美金（約新台幣66萬元），所以82人一共賺了約新台幣5000多萬元。但離奇的是，「你今天救回來的，也是你特定的竹聯幫份子，或是你特定的黨派，那你送出去的也是竹聯幫份子，那所以到底現在，你是魔鬼把人家帶出去的，突然你化身變成神又把他救回來了？」

不過高仁和也認為，確實一個幫派之中不可能每個人都彼此認識，所以不能完全怪這個幫派的老大，只是「事實上發生在你這個幫派裡面的時候，你自己要自清，而且你自己要非常清楚裡面你們做的壞事這些人，自己給救出來」。

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