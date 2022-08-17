　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

才上飛機就被賣！一查身分「是自己人拐騙」　剝2層皮共享60萬人肉

▲刑事局航警局與移民署任務編組14日深夜在桃園機場接回逃出柬埔寨的台灣民眾9人，何姓人口販子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲販賣共犯何男（紅色圈起者）。（圖／記者張君豪翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本站日前報導《恐有雙重身分！泰國返台9人柬埔寨打工內容曝　僅1人遭罰蹲馬步》，退休資深刑警高仁和昨（16）日在節目上表示，從柬埔寨救回部分台人之後，會發現其實並不全然是受害者，有些根本是負責詐騙的人蛇，但是無論如何，都還是要救回來再細分，「現在就是兩難」。

前刑警高仁和在節目《這！不是新聞》上透露，14日晚間台泰聯手救回台灣人，結果有3人不願意回台，「說我要回柬埔寨」，因為這些人本身就是人蛇、就是詐騙的一個頭，要騙台灣人過去。經調查發現，這次逃出柬埔寨的台人當中，有一名人口販賣共犯，是42歲的何男，不只有幫派背景，手機更有多筆詐騙案相關資料。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高仁和說，何男在南部有一個幫派角頭，「他就是負責專門在台灣集中吸收欺騙這些人蛇，然後再負責再交給柬埔寨的人」。因此他也無奈坦言，「現在就是兩難」，就算是共犯也會一次都先救回來，後續再依情況細分。

「因為他們賣這個人太好賺了，所以大家都在做這個事情！」高仁和表示，台灣的幫派主要負責找人頭，每找一個人是1至2萬元美金（約新台幣30萬至60萬元），「可能還在飛機上面的時候，他們就用境外社群開始聯絡說，我現在手上有5個人了，開始競標」，因為當地有好幾百家，所以完全不怕賣不出去，而競標到的詐騙集團就可以到機場接人。

高仁和也說，從金邊送到西港的這段路程中，標到的詐騙集團可能就已經開始轉賣，「被轉賣兩手了」。所以他就透露，整個團隊就是在台灣找人，「仲介，然後再標者，最後的落腳處，一群共同來分享這些人肉」。

過去曾在國片《角頭》擔任臨時演員的竹聯幫東要角李振豪也是「台灣人騙台灣人」，高仁和表示，李振豪3個月拐騙82個人過去，一人平均賺2.2萬元美金（約新台幣66萬元），所以82人一共賺了約新台幣5000多萬元。但離奇的是，「你今天救回來的，也是你特定的竹聯幫份子，或是你特定的黨派，那你送出去的也是竹聯幫份子，那所以到底現在，你是魔鬼把人家帶出去的，突然你化身變成神又把他救回來了？」

不過高仁和也認為，確實一個幫派之中不可能每個人都彼此認識，所以不能完全怪這個幫派的老大，只是「事實上發生在你這個幫派裡面的時候，你自己要自清，而且你自己要非常清楚裡面你們做的壞事這些人，自己給救出來」。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光　一圖看堅果超狂功效

►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺　6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有　阿嬤也愛喝

往下看更多激殺商品！免加會員，在家購物更方便

►吃冰不怕敏感！「舒酸定8入組」臨床證實：牙齒強健、牙齦健康

►夏日飲品自己泡！趣採蜜「荔枝蜂蜜」清甜不膩　現在還送手工皂

►支持台灣小農！「超夯檸檬片」今夏超酸甜　限時加碼送菊花枸杞茶

►「海洋拉娜平替版」2入特價919元！網友大推超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
22男赴柬被迫找交替！他喊「不要來」秒成屍　疑被摘器官慘死
快訊／艾成身亡！王瞳見最後一面哭到虛脫　大馬父母急飛台
快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了
她曝艾成生前2願望「圓夢了」　不捨悲嘆
高屏原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求4萬美金贖人：否則割器
快訊／王瞳雙腳無力走出相驗室！狀況曝：非常虛脫
艾成身亡！戰友林吟蔚淚喊：好哥哥　「冠軍獎金分大家」揭暖舉
海上「長出一顆熱帶擾動」　今晚明晨降雨熱區出爐
快訊／南投大雨「驚見黃泥浪」！多車拋錨　家長載童受困

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女友感情史豐富！他被分手哭「別找交過太多任」...網曝關鍵打臉

艾成身亡太震驚！美女律師嘆：承認自己撐不下去是一種堅強

逢豪雨必淹！高雄水管路一片黃泥濁水　「洗車胎一幕」曝

男大生鼻子過敏不換口罩！釀蜂窩性組織炎　犯這疏失險喪命

妹子跑進父母房間洗澡！鏡子前「光溜溜」吹頭髮　爸一進門全目睹

哪家沙茶醬最讚？老饕狂推「神級隱藏版」：絕對下飯

獨／蘇花安最新路線定案曝光！　耗資700億「白牌機車行駛留伏筆」

新竹縣「觀霧線」30日通車　即起就可線上預約搭乘！

新竹義民祭大豬公結局出爐　陳博彥養出1647台斤神豬獲特等獎

海上「長出一顆熱帶擾動」　今晚明晨天氣不穩！大雷雨轟7縣市

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

桃機飛東南亞人潮爆滿　警嘆：能救一個是一個

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

男10多年未彈奏《卡農》　遇舊琴不看譜彈完整首！

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

「同志天菜」祖雄認了熱戀烏克蘭正妹！ 羞揭與女友佳娜「原先關係」

女友感情史豐富！他被分手哭「別找交過太多任」...網曝關鍵打臉

艾成身亡太震驚！美女律師嘆：承認自己撐不下去是一種堅強

逢豪雨必淹！高雄水管路一片黃泥濁水　「洗車胎一幕」曝

男大生鼻子過敏不換口罩！釀蜂窩性組織炎　犯這疏失險喪命

妹子跑進父母房間洗澡！鏡子前「光溜溜」吹頭髮　爸一進門全目睹

哪家沙茶醬最讚？老饕狂推「神級隱藏版」：絕對下飯

獨／蘇花安最新路線定案曝光！　耗資700億「白牌機車行駛留伏筆」

新竹縣「觀霧線」30日通車　即起就可線上預約搭乘！

新竹義民祭大豬公結局出爐　陳博彥養出1647台斤神豬獲特等獎

海上「長出一顆熱帶擾動」　今晚明晨天氣不穩！大雷雨轟7縣市

斗六雨勢不斷　龍象大戰確定延期開打

張善政自稱土地公卻批對手「妖魔鬼怪」　鄭運鵬：感覺遇到壞厝邊

22男赴柬被迫找交替！他喊「不要來」秒成屍　疑被摘器官慘死

美稱將在台海標準化海空行動　陸外交部：玩火者絕對沒好下場

快訊／台啤隊史首名UBA外籍生　野獸派前鋒蓋比加盟

陳俊秀強勁飛球讓總仔都嗨了　牆前接殺好可惜

辣網紅「陰唇刺青」30秒痛苦片曝！她髒話連飆　下體腫脹禁慾1個月

王瞳見艾成最後一面哭到虛脫...大馬父母急飛台　後事採基督教儀式

快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了

東奧組委會前理事高橋治之涉收賄5100萬　被認有重嫌今遭逮捕

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

艾成身亡！　粉絲直衝臉書淚喊：不相信是真的

王浩宇喝廖老大「很難喝」整杯倒了給真心建議

為何沒颱風侵台發警報？災害預報士解答

男女去宮廟「倒立香」插香爐　內行人曝惡質含意

他猜艾成卡欠債關　一票見「1關鍵」搖頭

閨蜜「員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋

爆乳女蛇頭「3個月賣掉50人」　徵才文曝光！

快訊／跨國救人被外交部稱「誤導國人」　Bump氣炸回應了

中小學8/30開學　教長：下週公布停課標準

台灣很難混？　外配年收破200萬「遍地是黃金」

管道變了！人蛇集團辦「大量越南簽證」

「慈濟在海外超強」網曝2原因推爆：世界級能力

H奶娃娃「1女戰8男」成台灣最強女優　和他合作無上限

遭外交部抹黑　Bump嘆「受夠了」宣布詐騙解碼停更

更多熱門

相關新聞

5人赴柬前被救回　3人又失聯！

5人赴柬前被救回　3人又失聯！

彰化地檢署昨日指揮中打等多個單位，查獲以女子張惟甄為首的人蛇集團，涉嫌拐騙國人至柬埔寨，在出境前及時攔阻5名受害人，檢警專案人員發現，其中住在彰化的3人彼此不認識，至今仍行蹤不明尚未返回住處。其中蕭姓女子(約30歲)的母親說到愛女，則是眼眶泛紅，頻頻嘆氣。

北市27人赴柬埔寨　僅3人返台12人失聯

北市27人赴柬埔寨　僅3人返台12人失聯

原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求贖金：否則割器官

原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求贖金：否則割器官

人蛇改越南轉柬埔寨　旅行委員會打臉原因曝

人蛇改越南轉柬埔寨　旅行委員會打臉原因曝

經濟特區淪詐騙大本營！他曝柬埔寨畸形產業：成敗都是博弈業

經濟特區淪詐騙大本營！他曝柬埔寨畸形產業：成敗都是博弈業

關鍵字：

柬埔寨詐騙集團黑幫高仁和這！不是新聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成蘆洲捷運站墜樓！　當場死亡

心情不好找老婆聊了一夜！王瞳踏出家門艾成墜樓亡

國中妹脫口「阿嬤躲在冰箱」驚見遺體

27歲女搭大怒神「頭暈嘔吐」亡　母淚崩看她手垂落

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

艾成3天前才直播開唱！生前最後發文感嘆

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

目睹艾成墜樓滿地血！超商店員「驚恐狂抓手」

艾成曾認中邪40天「狂吼自殘上下晃」影片曝！

快訊／李明依伴王瞳奔蘆洲分局　筆錄前先在門口禱告

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

即／艾成墜7樓亡！王瞳悲帶2人愛犬做筆錄

艾成墜樓亡！曾緊抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

即／艾成墜樓身亡！妻子王瞳宜蘭趕回蘆洲中

更多

最夯影音

更多
周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！
不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面