人蛇女首腦關押「雙蛇同房」！　與流水屍命案酒店蛇蠍女當室友

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

柬埔寨詐騙越演越烈，引起全台輿論關注。刑事局中部打擊犯罪中心專案小組15日率先逮獲涉嫌拐賣台人赴柬的張姓女首腦(41歲)，並於17日凌晨由法院裁定羈押禁見。據悉，張女目前關押在禁見房中，室友是犯下彰化流水屍命案的林姓酒店蛇蠍女。看守所表示，並沒有特意安排「雙蛇同房」，而是考量1人關押禁見房不妥，且房數有限，因此2人才會同室。

▲彰化人蛇集團首腦張女(左)，與流水屍命案主嫌林女(右)同房。（圖／記者鄧木卿翻攝、資料照）

檢警破獲以41歲張女為首的人蛇集團，初步調查，張女與同夥以多組臉書帳號在社團「偏門工作」張貼徵才廣告，主打月薪新台幣10萬元，招募打字員、機房維護人員等；被害人見工作內容簡單輕鬆、薪水又高，於是被吸引。張女見受害者上當後，先將人送往旅館住宿，辦妥護照、簽證後在送往桃機搭機出境，全程都有成員陪同監控。

初步了解，以張女為首的人蛇集團短短3個月內粗估已安排50名國人出境，張女每拐騙1台人赴柬，即可獲得10萬元報酬，且背後團隊分工細膩，檢警破獲的當下，還有5名被害人上當正準備搭機出國，幸運被警方即時攔截。

張女落網後於17日凌晨裁准羈押禁見。看守所方透露，張女目前關押在禁見房中，室友則是犯下流水屍命案的林姓酒店蛇蠍女；林女涉嫌夥同家人殺害包養她的張姓男子，並將屍體棄置在東螺溪中，惡性重大而遭到羈押。

▲彰化林女涉嫌夥同家人將包養她的張男殺害棄屍。（圖／翻攝自爆料公社）

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此次「人蛇女首腦」張女、與「酒店蛇蠍女」林女雙蛇同房，是否是刻意安排？所方則表示，考量張女一人關禁見房不妥，再加上禁見房有限，因此才安排2人同房，並非刻意為之。

所方指出，張女辦完手續後，於今凌晨1時許入房，隨後直接就寢，今早7點起床，第一餐是饅頭和紅茶，張女胃口還算不錯，早餐都有吃完；目前觀察，張女與室友林女相處還不錯，生活上也沒有特別的要求，預計今天將會找時間讓張女放風。

▼張女關押後第一餐吃饅頭和紅茶。（圖／記者唐詠絮翻攝）