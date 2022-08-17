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網傳人蛇改越南轉進柬埔寨　旅行委員會打臉：簽證成本多10倍

我們想讓你知道…近年來頻傳國人受到高薪誘惑，到柬埔寨從事詐騙工作，卻被囚禁、凌虐甚至性侵、活割器官，網友在臉書社團截圖，文中提及有人蛇集團先將人送往越南，再搭機轉往柬埔寨，但台北旅行商業同業公會東南亞旅行委員會則駁斥，國人入境越南，從3月開始都需要擔保，且越南簽證黑市價格要1萬多元，而從可辦理落地簽的東南亞國家入境，落地簽費用僅需1千多元，直言「這樣成本差10倍」。

桃園機場東南亞報到櫃檯人潮減少。柬埔寨、泰國、緬甸、海外詐騙、人蛇集團。（圖／記者游宗樺攝）

▲網傳人蛇集團改路線「從台到越再轉柬」，東南亞旅行委員會打臉，簽證成本高10倍。（圖／記者游宗樺攝）

記者邱中岳／台北報導

近年來頻傳國人受到高薪誘惑，到柬埔寨從事詐騙工作，卻被囚禁、凌虐甚至性侵、活割器官，網友在臉書社團截圖，文中提及有人蛇集團先將人送往越南，再搭機轉往柬埔寨，但台北旅行商業同業公會東南亞旅行委員會則駁斥，國人入境越南，從3月開始都需要擔保，且越南簽證黑市價格要1萬多元，而從可辦理落地簽的東南亞國家入境，落地簽費用僅需1千多元，直言「這樣成本差10倍」。

有網友截下一張臉書社團貼文截圖，16日晚間在PTT的Gossiping板上爆卦，「人蛇集團現在改從越南入境」，話題再度炸開。這位網友截下臉書社團「前進越南台灣一家親」中的一篇貼文截圖。

只見發文人直呼，「#請旅行社業者及代辦拿出我們的良心及職業道德」，指出最近因為柬埔寨詐騙案，台灣人可能在機場就被攔下來，但似乎有人蛇集團見招拆招，將人先轉移到越南，之後再入境柬埔寨。

▲▼越南旅行社員工爆料，有客戶要求報價「從台到越再轉柬」。（圖／翻攝自PTT）

▲越南旅行社員工爆料，有客戶要求報價「從台到越再轉柬」。（圖／翻攝自PTT）

台北旅行商業同業公會東南亞旅行委員會總召金兆軒則出面表示，目前從國人持台灣護照前往越南，要申請不論商務簽證、觀光簽證，從3月疫情解封起，都需要越南當地公司的擔保。

目前有聽說黑市有在賣違法的簽證，但是因為越南經濟發展越來越好，所以邊境管制也日趨嚴謹，如果被越南政府查獲使用「違法簽證」，可能就會被設為黑名單，永遠無法入境越南，連帶旅行業者的資格也會被越南政府打折。

金兆軒表示，許多旅行社不太敢因小失大，且黑市價格每次簽證都要花1至2萬元的費用，與國人到東南亞持台灣護照就可辦理落地簽的1至2千元價格相比，怎麼比都不划算，東南亞旅行委員會也會協助旅遊業者，國人出國旅行的相關安全以及諮詢。

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