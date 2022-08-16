桃園就是我家！前進眷村固票　張善政：我不是過客

▲國民黨桃園市長參選人張善政16日在桃園市議會議長邱奕勝與多名市議員陪同下，到中壢區自立新村眷村固票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市藍營重量級人士最近陸續歸隊展現團結氣勢，市長參選人張善政16日在桃園市議會議長邱奕勝、立委魯明哲與多名黨籍市議員陪同下到眷村固票；張善政受訪時表示，藍營整合陸續有好消息曝光，他信心滿滿；至於桃園市長鄭文燦指稱他是選舉過客，「我把桃園當成我的家，我絕對不是過客。」

國民黨「眷村固本啟航列車」今天前往中壢區自立新村眷村固票，由立委魯明哲、中壢區市議員吳嘉和、葉明月等人召集在地鄉親力挺市長參選人張善政。針對外界關心藍營整合進度，擔任後援會總會長的議長邱奕勝說，競選團隊9月初會全部到位，屆時將宣布各區組織架構。

張善政指出，幾個禮拜前與邱議長合體後，感覺得到整個氛圍都非常的熱烈，信心滿滿。至於綠營市議員參選人認為藍營提出的政見，鄭文燦已經在做了，張善政認為，「戲法人人會變，巧妙各有不同，大家去體會這一句話，做出來成績怎麼樣，會不一樣。」

此外，針對外界關注，陳明通已辭去台大兼職，張善政表示，前陣子就已說過，在兩岸最緊張的時候，陳明通放著國安的工作在旁邊不管，還在那邊替林智堅寫那些開脫文章。先前已呼籲過，他不止台大教授失格要辭職，國安局局長也要辭職。

針對桃園市長鄭文燦對於土地公說，質疑是選舉過客一席話，張善政則強調，他把桃園當做家，絕對不是過客。

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