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責任來了就一肩扛起！　鄭運鵬：參選是延續鄭文燦8年黃金成績

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（16）日出席美麗島雜誌創刊四十三周年紀念活動」時致詞表示，接受黨中央徵召，也是延續鄭文燦黃金八年的成績。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（16）日出席「美麗島雜誌創刊四十三周年紀念活動」時致詞表示，接受黨中央徵召，也是延續鄭文燦黃金八年的成績。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天隨著市長鄭文燦走透透，其中出席「台灣的民主之春－美麗島雜誌創刊四十三周年紀念活動時表示，這次桃園市長提名有些波折，但自己有義務去承接這個責任；接受中央黨部徵召參與桃園市長選舉，也是為延續鄭文燦市長兩任黃金八年的成績，「我相信願意承接責任的人，都有承繼美麗島的精神。」

鄭運鵬今天一早隨著鄭文燦市長參加大園區農民節大會、蘆竹區天幕籃球場啟用典禮與參與亞洲廣播電台暢談於桃園未來的願景和想像等議題。鄭文燦盛讚鄭運鵬，不只是承擔責任，也是快樂的出帆，到各個社區與社團都蠻受歡迎，接下來一個月會把桃園全部走完，這段時間邀約非常多，鄭運鵬一方面在既有選區北桃園的知名度很高，南桃園的知名度也會透過各種行程會補足，鄭運鵬在過去幾年內協助桃園的建設很多，對建設不會陌生，「不需要喊口號，我們會把成績拿出來，讓大家看到現在做什麼、未來要做什麼。」鄭運鵬是個非常有理想、有能力、也受到市民認同的好市長人選。

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（16）日指出，參選是為一肩扛起，也是美麗島精神。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（16）日指出，參選是為一肩扛起，也是美麗島精神。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭運鵬出席「台灣的民主之春－美麗島雜誌創刊四十三周年紀念活動」時說，這次參選桃園市長就是延續美麗島精神，身為民進黨在桃園最資深的立法委員，有義務去承接起這個責任。

鄭運鵬認為，民主法治在這一代已成熟，每個國家需要的責任就是一肩扛起，這次桃園市長提名有些波折，他有義務延續桃園市長鄭文燦、民進黨前主席許信良、前副總統呂秀蓮給桃園人的光榮使命與美好成績，他接下重擔雖沒幾天，但相信社會是有公道，桃園人對綠色執政有信心，有我扛起來，不用擔心，這也是美麗島的精神。

鄭運鵬強調，過去威權時期和戒嚴時期，很多前輩都是用生命和勇氣承擔追求民主法治、追求人權責任，現在是成熟的民主法治國家，也有各種活潑民主的時期，所以必須要承擔這個精神，有責任來的時候、國家有需要的時候，就要擔負起責任，上週五接受中央黨部徵召來參與桃園市長選舉，讓前新竹市長林智堅可以專心去捍衛自己的清白與權益；這個轉折不只是為了當時選戰調整需要，也是為了延續鄭文燦市長兩任黃金八年的成績，這是公共事務的責任，我有義務承接這個責任，相信願意承接責任的人，都有承繼美麗島的精神。

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