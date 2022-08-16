離奇！核研所8／14跳電　工程人員倒臥電塔旁身體冒煙死亡

▲核研所8月14日清晨突然跳電，所方人員查看時在變電站旁發現涂姓男子倒臥已無生命跡象，疑遭電殛致死，警方與消防人員到場勘查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

原委會核能研究所8月14日清晨突然跳電，所方工程人員在變電站高壓電塔旁查看時發現涂姓同事倒臥地上，身上出現冒煙等疑似遭電殛痕跡，趕緊報警處理，警方與消防人員到場，涂男已明顯死亡未送醫，警方發現四周無外力介入與打鬥痕跡，報請桃園地檢署檢察官相驗，由於因係工安事件，核研所已依規定完成職災通報，桃檢則將相驗釐清死因。

檢警調查，死者63歲涂姓男子是核研所工程人員，8月14日上午7時50分許，警方接獲報案指稱，核研所清晨7時18分許突然跳電，工程人員查看時發現涂男倒臥在龍潭區文化路變電站高壓電塔旁。警消據報到場，涂男身上有疑遭電殛傷勢，消防人員發現涂男因已明顯死亡並未送醫，因本案為工安事故，核研所已完成職災通報。

警方勘驗現場，並無外力介入，亦無打鬥痕跡，家屬對於死亡意外並無意見，已呈報桃園地檢署檢察官相驗，核研所已依規定通報市府勞動局完成職災通報，將調查是否有人為疏失。

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