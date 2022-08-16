　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

離奇！核研所8／14跳電　工程人員倒臥電塔旁身體冒煙死亡

▲核研所8月14日清晨突然跳電，所方人員查看時在變電站旁發現涂姓男子倒臥已無生命跡象，疑遭電殛致死，警方與消防人員到場勘查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲核研所8月14日清晨突然跳電，所方人員查看時在變電站旁發現涂姓男子倒臥已無生命跡象，疑遭電殛致死，警方與消防人員到場勘查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

原委會核能研究所8月14日清晨突然跳電，所方工程人員在變電站高壓電塔旁查看時發現涂姓同事倒臥地上，身上出現冒煙等疑似遭電殛痕跡，趕緊報警處理，警方與消防人員到場，涂男已明顯死亡未送醫，警方發現四周無外力介入與打鬥痕跡，報請桃園地檢署檢察官相驗，由於因係工安事件，核研所已依規定完成職災通報，桃檢則將相驗釐清死因。

檢警調查，死者63歲涂姓男子是核研所工程人員，8月14日上午7時50分許，警方接獲報案指稱，核研所清晨7時18分許突然跳電，工程人員查看時發現涂男倒臥在龍潭區文化路變電站高壓電塔旁。警消據報到場，涂男身上有疑遭電殛傷勢，消防人員發現涂男因已明顯死亡並未送醫，因本案為工安事故，核研所已完成職災通報。

警方勘驗現場，並無外力介入，亦無打鬥痕跡，家屬對於死亡意外並無意見，已呈報桃園地檢署檢察官相驗，核研所已依規定通報市府勞動局完成職災通報，將調查是否有人為疏失。

【更多新聞】

快訊／柬埔寨淘金！9返台「藏1人口販子」偷刪手機　深夜羈押禁見

轉換身分第一天…鐵三角參香祈福　林智堅臉書曝：不會離開桃園

鄭運鵬批沒市政願景　張善政：桃園鄉親心裡自有一把尺

►爽玩日月潭！瑞居渡假飯店1泊1食、升等4人房才2680元

ET快訊
彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨
快訊／600萬東瀛戰神失控！撞上計程車毀容
全台粉絲來加油！「最美里長候選人」羞合照　爆紅後更想做一件事
「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉
張善政公布競選團隊陣容　他一看名單直搖頭：差不多掰了
一夜幾次才正常？最美博士曝「極限警訊」恐釀4下場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄男「連續砸店打人」無視保護令　家屬崩潰：更嚴重才肯處理嗎

彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨　每賣一人抽10萬

快訊／600萬東瀛戰神毀容了！閃郵務車撞計程車　車頭GT-R逃劫

「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉

新竹警上門搜索3砸車惡煞　驚見「20歲女遭拘禁」準備賣去泰國

人妻外遇還帶兒子！熱吻小王喊「我像偶像劇女主角」　敗在閨蜜告狀

新北父子租屋竊電「挖礦」219萬度　判賠1426萬創下罕見天價

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

快訊／2人已出境被轉賣！檢警抄查蛇窟拘3人口販子　救出5豬仔

快訊／台電包商墜奧萬大遊樂區沉沙池　3公里外河床發現遺體

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

51歲古天樂遭酸「臉僵成蠟像」　砸17.6億拍科幻片「票房差嘆氣」

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

高雄男「連續砸店打人」無視保護令　家屬崩潰：更嚴重才肯處理嗎

彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨　每賣一人抽10萬

快訊／600萬東瀛戰神毀容了！閃郵務車撞計程車　車頭GT-R逃劫

「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉

新竹警上門搜索3砸車惡煞　驚見「20歲女遭拘禁」準備賣去泰國

人妻外遇還帶兒子！熱吻小王喊「我像偶像劇女主角」　敗在閨蜜告狀

新北父子租屋竊電「挖礦」219萬度　判賠1426萬創下罕見天價

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

快訊／2人已出境被轉賣！檢警抄查蛇窟拘3人口販子　救出5豬仔

快訊／台電包商墜奧萬大遊樂區沉沙池　3公里外河床發現遺體

高雄男「連續砸店打人」無視保護令　家屬崩潰：更嚴重才肯處理嗎

韓劇《美男堂》原作點擊破百萬！算命咖啡館顛覆結局　小說在台出版

卡達世足迎百萬球迷　監視器如天羅地網待命維安

10勝曾是一場夢「想爽的」　黃子鵬感謝隊友：太愛他們了

彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨　每賣一人抽10萬

怪物狀元威廉森也瘋火影忍者！曝超多NBA球星愛看動漫

蘋果禁Telegram推新動畫表情符號　堅稱是基於蘋果之下的設計

快訊／600萬東瀛戰神毀容了！閃郵務車撞計程車　車頭GT-R逃劫

寶齡「BA.5快篩」臨床ing、腎臟新藥分潤挹注　全年EPS可望破5元！

成晉火熱4安差點出老千　曾總認8局改記失誤「安打成分高」

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

社會熱門新聞

直擊！桃機一早飛東南亞櫃檯人潮爆滿

24歲男成豬仔傳訊：不要來！疑器官遭摘遺體照僅頸以上

打工仍有接電話！她「族語問候兒子」　對方卻沉默了

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

小孩失聯多年　高雄家長報警...又是柬埔寨

9台人被從柬埔寨救回！他竟稱：吃得比當兵好

被囚每天工作17hrs　台男：張安樂救我回來

慈濟出手了！台人困柬埔寨　救回2人

妹被騙赴柬暗示遭侵犯　哥報警竟遭辱：賺錢賺太爽

詐騙升級「開價百萬」　誘攝影團：幾人來

即／2人已出境被轉賣！檢警抄查蛇窟拘3人口販子

外送員被上銬跪地10分　！一個堅持讓帥警幫送餐

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

更多熱門

相關新聞

宜蘭翁昏睡不醒　警消不間斷CPR鬼門關救回

宜蘭翁昏睡不醒　警消不間斷CPR鬼門關救回

宜蘭一男子，14日被家人發現昏睡不醒，警消趕到將男子送上救護車時，發現男子已無呼吸心跳，立即給予CPR心臟體外按摩、建立喉道呼吸道並正壓給氧，因AED自動體外電擊器判讀不建議電擊，男子到院前，警消不間斷在救護車不間斷地進行CPR急救，到院後由醫師接手成功救回男子。

工人踩破採光罩重摔　大湖某國小工安意外

工人踩破採光罩重摔　大湖某國小工安意外

花蓮男吃晚餐險噎死　警消與家屬接力搶回生命

花蓮男吃晚餐險噎死　警消與家屬接力搶回生命

即／高雄打雷「這2區」又停電　6467戶哀號

即／高雄打雷「這2區」又停電　6467戶哀號

即／北市工地意外！工人墜落無生命跡象

即／北市工地意外！工人墜落無生命跡象

關鍵字：

核研所跳電工程人員遭電殛警消桃檢工安意外

讀者迴響

熱門新聞

直擊！桃機一早飛東南亞櫃檯人潮爆滿

24歲男成豬仔傳訊：不要來！疑器官遭摘遺體照僅頸以上

柬緬泰幕後首腦爆是「女藝人老公」！背景超黑

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

打工仍有接電話！她「族語問候兒子」　對方卻沉默了

閨蜜「員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋

快訊／陳若儀突PO「緊握林志穎手」病床照！

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

老公被爆是柬埔寨詐騙黑手！「知名偶像劇女星」2特徵曝光

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

身障男遭拐柬埔寨「慘被割腎凌虐」！大失血丟棄路邊

柬埔寨最新詐騙　在台成立公司「員工旅遊帶去」

網軍氾濫　蝦皮禁賣「帶風向」商品

最後一家「古早傳說」熄燈！1500萬傢俱開放選購　連魚都可認養

逃出柬埔寨！IG網美84字爆反詐組織「拒救台人」真相

更多

最夯影音

更多
帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻
搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面