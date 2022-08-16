堅送最後一單！上銬外送員哭跪10分鐘　暖警幫送結果被檢舉了

記者許權毅／台中報導

真的很盡責？台中豐原一名蘇姓外送員逆向被攔查，卻不配合警方還口出6字經被上銬。而蘇男被壓制上銬時卻心心念念想把餐點送達，還一度癱軟在地上大哭不斷說「我沒什麼犯罪」，在熱鬧街邊跪地10分鐘，頂街派出所副所長王永慶見蘇男不肯配合，詢問他訴求，蘇男表示要「把最後一單餐點送去」才肯配合，員警軟硬並行，同意載著被上銬的蘇男前往目的地，協助蘇男完成該筆訂單，案件順利落幕。

▲上銬外送員崩潰癱地畫面曝光，堅持要把最後一單送完才肯配合。（合成圖／民眾提供、記者許權毅翻攝）



蘇男在現場情緒相當激動，被上銬時一度癱地痛哭，警察要蘇男起身，蘇男還不斷說「我又沒什麼犯罪」情緒激動，蘇男身型壯碩，就連員警也難以將其拖上車，蘇男還在大街上跪地10分鐘，執著在今天的「最後一單還沒送出」，王永慶見蘇男遲遲不肯配合便說「不然送餐地點在哪裡？」，蘇男則回答說在「圓環東路上」，員警見離事發地點不遠，只要轉個彎就能抵達，便同意用巡邏車載著蘇男前往目的地，蘇男也當下同意，表示完成後就會配合回派出所製作筆錄。

▲辱警外送員不肯配合警方，在熱鬧街頭跪地。（圖／記者許權毅翻攝）



巡邏車載著蘇男到送餐地點後，王永慶要蘇男別下車，自己協助拿去給顧客張女，張女應門直接大傻眼，還問「外送員怎麼了？」，王永慶則笑說「一點『技術性問題』」幫蘇男保留面子，還向張女確認是自己點的漢堡無誤。蘇男見餐點順利送達，自己不會被扣點，情緒轉為穩定配合警方。

▲警方協助幫送，還被民眾檢舉不當使用警車。（圖／民眾提供）



不過據該店附近民眾透露，當下有民眾看見「警車幫外送」還致電舉報，認為警方不當使用警車。對此警方回應為執勤中特殊情況，已向督察組說明。

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