外送員被上銬跪地10分鐘！一個堅持讓帥警幫送餐　她開門驚呆了

記者許權毅／台中報導

台中一名39歲蘇男15日晚間送餐時逆向騎車，卻不服警方攔查辱警6字經「X你娘XX掰」，被員警在豐原廟東夜市大馬路旁上銬。頂街派出所副所長王永慶獲報後趕抵支援，不過蘇男情緒相當激動不肯上車配合，王永慶見硬的無法，詢問蘇男要怎樣才會配合，沒想到蘇男要求把餐點盡快送到客人手上，自己才不會被記點。王永慶一聽覺得可行，便順道開往目的地，外送員送達變成波麗士登門，讓顧客張女驚呆直問「外送員怎麼了？」。

▲台中一名外送員不服違規被取締辱警被上銬，警方還協助幫送餐點。（圖／民眾提供）



▲警方要求蘇男拿出證件，蘇男不願意反而開始碎嘴，離開時還怒罵6字經。（圖／記者許權毅翻攝）



台中豐原廟東夜市旁15日晚間突然傳出警笛聲，引起附近眾多民眾圍觀，原來是一名外送員逆向騎車還不服盤查取締，臨走還罵警察髒話，員警馬上跟上壓制蘇男。不過蘇男體型壯碩，現場5名員警將其上銬後，蘇男還跪地不起至少10分鐘不願上車，頂街派出所副所長王永慶見路上行人眾多，擔心使用辣椒水會波及無辜民眾，便好言相勸蘇男，不料蘇男「訴求」是把已經取到餐點盡快送到顧客手上。

▲顧客張女見警察上門相當驚訝，還問外送員怎麼了。（圖／民眾提供）



王永慶說，因為送餐點就在圓環東路，只要轉一個彎就到了，便答應蘇男要求前往，蘇男也態度放軟較為冷靜。警車載著蘇男到送餐地點後，王永慶要蘇男別下車，自己協助拿去給顧客張女，張女應門直接大傻眼，還問「外送員怎麼了？」，王永慶則笑說「一點『技術性問題』」幫蘇男保留面子，還向張女確認是自己點的漢堡無誤。蘇男見餐點順利送達，自己不會被扣點，情緒轉為穩定配合警方。

▲台中豐原分局頂街派出所副所長王永慶表示，當下見蘇男不肯配合，才答應蘇男請求。（圖／記者許權毅拍攝）



豐原分局表示，蘇男不願配合警方身分查證且意圖規避稽查逕行駛離，還辱罵不雅字眼，警方立即上前將該男子上銬逮捕。蘇男稱是遭警方開單一時情緒失控，才出口飆罵員警，全案依妨害公務罪嫌移送偵辦。