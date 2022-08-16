外送員逆向取餐不爽開罰　譙警6字經...廟東夜市旁慘被上銬

記者許權毅／台中報導

台中豐原區昨（15)日晚間一名蘇姓外送員在廟東夜市逆向，遭員警攔查時卻不願配合出示身分證，還認為自己「被針對」說員警無法聽自己解釋，但蘇男在熱鬧街口逆向屬實，員警再度要求他出示證件，蘇男轉頭就騎走還辱罵員警6字經「X你娘XX掰」，員警馬上騎車跟上以妨害公務將其上銬逮捕。

▲台中一名外送員15日晚間逆向騎車，不服取締還辱警遭壓制。（圖／民眾提供）



39歲的蘇男15日晚間20時在豐原中正路取餐，不過此處正是人來人往的廟東夜市，蘇男騎車時卻逆向行駛，附近執行勤務員警馬上上前表示附近有斑馬線行人又眾多，蘇男逆向違規要求出示證件，不料蘇男開始碎念反抗，還嗆出一句6字經「X你娘XX掰」。

▲警方要求蘇男拿出證件，蘇男不願意反而開始碎嘴，離開時還怒罵6字經。（圖／記者許權毅翻攝）



員警聽見後馬上騎車跟上蘇男，在路口要求蘇男下車，蘇男嚇壞表示「我又沒幹嘛，很多人在這」，但依舊被員警與支援警力壓制，並且在廟東夜市旁被上銬逮捕，整個過程被路過民眾看見PO網議論。

豐原分局表示，蘇男不願配合警方身分查證且意圖規避稽查逕行駛離，還辱罵不雅字眼，警方立即上前將該男子上銬逮捕。蘇男稱是遭警方開單一時情緒失控，才出口飆罵員警，全案依妨害公務罪嫌移送偵辦。