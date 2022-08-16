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社會 社會焦點 保障人權

心碎片！基隆貨車一個move...13片大型玻璃摔落慘狀曝

記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂區基金二路大武崙工業區路口16日上午10時許發生一起事故，一輛貨車行經該路段右轉過彎時，綑綁玻璃的束帶突然斷裂，導致車上所乘載13片重達3噸的大型玻璃砸落地面，現場滿地玻璃碎片四散，嚴重影響車輛通行，所幸未造成人員受傷。

▲基隆貨車束帶突斷裂！3噸重玻璃砸落碎滿地　警聞巨響緊急管制。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆貨車束帶突斷裂，13片重達3噸大型玻璃砸落碎滿地。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆警第四分局大武崙派出所警員邱昱誠於事故發生時，恰巧駕駛巡邏車在一旁加油站內加油，聽聞巨響後立刻趨前察看，迅速反應將巡邏車停置散落物後方警示及指引疏導交通，並通報值班派員支援交通管制。

張姓男駕駛（51歲）趕緊通知公司動員10名員工到場清除路面玻璃，直至上午10時50分確認散落物全數排除後，解除交通管制恢復全線通車，後續警方將依違反《道路交通管理處罰條例》相關規定查處。

基隆警第四分局呼籲市民朋友，載運貨物上路前務必確認裝載物品確實綑綁，若不慎造成交通事故，除造成公司與貨主損失、傷及無辜用路人外還須負民刑事責任，千萬不可貪圖一時方便而影響行車安全。

▲基隆貨車束帶突斷裂！3噸重玻璃砸落碎滿地　警聞巨響緊急管制。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆貨車束帶突斷裂！3噸重玻璃砸落碎滿地　警聞巨響緊急管制。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆貨車束帶突斷裂！3噸重玻璃砸落碎滿地　警聞巨響緊急管制。（圖／記者郭世賢翻攝）

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