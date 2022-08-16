控警察老大靠竹聯東堂起家！張安樂喊：有種告我　徐國勇這樣說

記者劉昌松、林銘翰／台北報導

近日傳出統促黨透過管道救出受困柬埔寨的國人，刑事局15日發新聞稿「認定統促黨和竹聯幫東堂扮演黑白臉、兼具神鬼兩角色的幫派組織」，統促黨總裁張安樂16日下午到台北地檢署，按鈴控告內政部長徐國勇、刑事局妨害名譽、瀆職等罪，張安樂否認和竹聯幫勾結，反指徐國勇才是靠竹聯幫東堂起家的。

▲統促黨總裁張安樂到北檢按鈴控告徐國和刑事局妨害名譽。（圖／記者劉昌松攝）

張安樂說，他在3月20日接到1位媽媽的求救電話，說兒子被竹聯幫東堂騙到柬埔寨去，張安樂先後找東堂堂主夫人小雲，地堂開堂堂主鍾馗詢問，都沒有聽說，便透過多方管道，尋求大陸公安、在柬台人協助，準備了8萬5千元現金，把人救出來，另一方面，也派小弟冒充找工作的人過去柬埔寨，想找出幕後黑手。

張安樂表示，「整件事情的重點是，家屬曾去刑事局報案，刑事局不受理，刑事局說上面指示，不能幫統促黨造勢」，「我們還幫助刑事局破案，現在說我們跟(竹聯幫)東堂勾結，我告訴你啊，徐國勇靠東堂起家的」，張安樂並指著在一旁戒備的警員，激動地說：「你們的老大徐國勇，當年是靠竹聯幫捍衛隊還有東堂，參選議員的時候，找人頭黨員獲得初選，叫他有種告我誹謗，一起法院見。」

針對張安樂的指控，《ETtoday新聞雲》記者詢問徐國勇，徐國勇則透過助理回覆，對於相關新聞不願多作回應。