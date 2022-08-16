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社會 社會焦點 保障人權

害7棟樓傾斜！建案設計人工務局長免責？　高市府定調問題在施工營造

記者賴文萱／高雄報導

高雄市前金區一處新建案工地14日發生道路坍塌，導致鄰近7棟民宅傾斜變成危樓，而該建案原始設計人為高雄市現任工務局長楊欽富，高市藍營為此也要求他該下台負責。今市府召集四大專業技師公會做事故鑑定，認定主因為承造商未依照施工計畫施工造成，高雄市副市長林欽榮也再度強調，問題發生在施工營造，而不是設計問題，讓專業來做專業說明。

▲▼高雄市副市長林欽榮。（圖／記者賴文萱攝）

▲工地出包，藍營要求原設計人、現任工務局長楊欽富下台，林欽榮回應問題發生在施工營造，而不是設計問題。（圖／記者賴文萱攝）

針對這次歪樓事故，高雄市長陳其邁指示由副市長林欽榮邀集四大專業技師公會等專家，以及市府政風處、法制局等單位組成專案小組，針對施工廠商未能確保工地及周邊安全，嚴重發生損鄰事件，進行行政調查作業。今日第一次會議後，四大專業技師公會代表共同認為，事故發生的主要原因，是由於承造商未依照施工計畫施工，且以鋼板樁作為擋土支撐的施工工法未確實嚴格要求施作所造成（採用以鋼板樁作為擋土支撐施工工法，為建築技術規則授權「建築物基礎構造設計規範」訂定所允許的工法）。

另一方面，承造人營造廠商於現場時，也應與相關專業技師協商提出具體施工計畫書，然卻未確實執行而致鄰房受災及財損，故可知主要是營造施工問題而非建築設計問題。

▲▼高雄市議會國民黨團今召開記者會痛批市長陳其邁護短輕公安，高喊工務局長楊欽富要下台負責。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議會國民黨團今召開記者會痛批市長陳其邁護短輕公安，高喊工務局長楊欽富要下台負責。

不過，高雄藍營緊咬現任工務局長楊欽富除了是該建案原始設計者，且3月第一次發生工安事故後，不到5個月又出包，應該為此負政治責任下台。

林欽榮被問及此事時回應表示，建築基地構造設計規範，並沒有固定工法，但有固定演算程序，用任何工法都要經過施工計畫詳細審核，這次四大公會都表述，問題發生在施工營造，而不是設計問題，是因沒依照核定計畫施工，導致在敏感地區產生內外水位不均衡、土壤不均勻，這才是最關鍵原因。

林欽榮強調，任何老高雄人都知道，前金區這地方，理當注意而不注意，早晚會發生事情，因此在這個過程裡，市府也要求承造人要負起最大責任，一定會協助求償到底。

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