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社會 社會焦點 保障人權

危樓住戶回家取物...大門扭曲打不開　藍要官員下台！陳其邁回應

記者賴文萱／高雄報導

高雄市前金區一處新建工地14日發生道路坍塌，導致鄰近7棟民宅傾斜變成危樓，今天上午開放民眾回家拿取輕便物品，部分居民卻連鐵門都打不開。而高雄市議會國民黨團今召開記者會痛批市長陳其邁護短輕公安，高喊工務局長楊欽富要下台負責。對此，陳其邁回應，已召開專案會議，也邀集四大公會鑑定事故原因及責任歸屬，專業問題就交由專業的專家來共同決定。

▲▼高雄工地發生道路坍塌，導致附近民宅傾斜變危樓，16日早讓受災戶限時10分鐘，進危樓拿東西。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄工地發生道路坍塌，鄰近透天厝傾斜變危樓，連鐵門都打不開，受災戶返家一度受阻。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄市議會國民黨團今召開記者會痛批市長陳其邁護短輕公安，高喊工務局長楊欽富要下台負責。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議會國民黨團今召開記者會痛批市長陳其邁護短輕公安，高喊工務局長楊欽富要下台負責。

議員邱于軒痛批，陳其邁2年拚4年，結果拚出高雄人真可憐，連世世代代打拚的房子，都可能隨時因為一個建商施工不慎變成危樓，真不知道當時市府是如何審查復工的。她還說，媒體批露，這家建商是資本額只有3000萬的公司，說要負起後續責任，但後續幾億的求償金額，不知道市府要如何維護民眾的權益。

邱于軒說，一定要還給民眾一個公道，因為他們未來可能面臨到有家歸不得的情況，市府必須要求相關廠商先提出一筆金額來協助民眾做後續安置。她也奉勸楊欽富局長應該知所進退：「城中城你可以毫髮無傷，但你看到這些民眾的眼淚了嗎？這2次工安意外，你都是間接當事人，公務員應該要有所擔當。」

▲▼高雄市議會國民黨團今召開記者會痛批市長陳其邁護短輕公安，高喊工務局長楊欽富要下台負責。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議會國民黨團今召開記者會痛批市長陳其邁護短輕公安，高喊工務局長楊欽富要下台負責。

市議員李雅靜則質疑，同樣的地點，明知道地下水文有其特殊性，但工務局建管處做了那些配套，或是哪些積極作為去改善？不然怎麼會讓建商復工？看起來工務局沒有任何作為，只是拿三大公會說法來背書。她痛罵楊欽富可惡，只會拿別人背書，拿人民生命安全賭自己的政治生涯，強調如果後續沒辦法克服水文問題，要求該處要無限期停工。

高市議會國民黨團總召童燕珍強調，當時城中城大火信誓旦旦說要徹底改善，但是馬上又破功出事，沒有人可以接受房子因為人為疏失變成危樓，高市府應該負起責任。另外，她也宣告，國民黨團願意義務協助所有受災戶提供法律協助，幫助受災戶爭取權益。

對於國民黨團強烈要求楊欽富下台負責，陳其邁受訪回應，林副市長中午召開專案會議，會邀集四大公會做整個包括事故的原因、還有責任的鑑定，專業的問題就交由專業的專家來共同決定。

▲▼▲14日一處工地發生道路坍塌，導致附近民宅傾斜變危樓，居民緊急撤離，16日讓受災戶限時10分鐘，進危樓拿東西。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲14日一處工地發生道路坍塌，導致附近民宅傾斜變危樓，居民緊急撤離，今早讓受災戶限時10分鐘，進危樓拿東西。

這處新建工地14日因道路坍塌，導致鄰近7棟民宅傾斜變成危樓，住戶飽受驚嚇逃離，16日一早開放讓約20多名透天厝受災戶進屋拿重要物品，但為了安全問題，僅開放受災戶進屋10分鐘，不能在現場逗留太久。

另一方面，這些民宅不僅傾斜變危樓，甚至連鐵門都打不開，受災戶返家一度受阻。受災居民陳先生說，他在這邊已經住了4、50年，發生這種事心裡很痛苦，裡面的重要東西都來不及拿出來，昨晚失眠只睡4個小時。

▲▼▲14日一處工地發生道路坍塌，導致附近民宅傾斜變危樓，居民緊急撤離，今早讓受災戶限時10分鐘，進危樓拿東西。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲受災居民陳先生說，他在這邊已經住了4、50年，發生這種事心裡很痛苦。

▲▼▲14日一處工地發生道路坍塌，導致附近民宅傾斜變危樓，居民緊急撤離，16日讓受災戶限時10分鐘，進危樓拿東西。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼今早讓受災戶限時10分鐘，進危樓拿東西。

▲▼▲14日一處工地發生道路坍塌，導致附近民宅傾斜變危樓，居民緊急撤離，16日讓受災戶限時10分鐘，進危樓拿東西。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄前金區工地2度塌陷害7民宅成危樓，屋主15日一早冒險進屋收拾家當，見昔日家園慘成斷垣殘壁，忍不住哽咽。（圖／記者賴文萱攝）

▲昔日家園慘成斷垣殘壁。

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