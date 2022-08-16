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大陸 大陸焦點 特派現場

41度高溫！她買蝦「還沒到家就燙熟」　470萬人笑噴：連油都省了

因為天氣太熱，蝦子疑似熟透發紅。（圖／翻攝《白鹿視頻》）

▲因為天氣太熱，蝦子疑似熟透發紅。（圖／翻攝《白鹿視頻》）

圖文／CTWANT

高溫真的能把蝦子燙熟嗎？大陸近日有位女子到超市買了一袋蝦，經過41度高溫的曝曬，發現蝦子全被熱死了，其中還有5、6隻直接變成橘紅色，引發網友熱議。

據《白鹿視頻》報導，河南有位方姓女子近日早上去超市買了活蝦，準備中午煮來吃，過了1個多小時回家後，竟然發現這些蝦子全部都被熱死，裡面還有5、6隻熟透。方女說，當天的氣溫高達41度，應該是她把蝦子放在地上和電動車後座才會這樣，溫度太高讓蝦子都熟透了。

▲▼ 0

▲明顯可見三隻蝦已被「熱熟」。（圖／翻攝《白鹿視頻》）

方女表示，「太熱了，盡量能不出門就不出門吧。」據了解，大陸11日有10個城市高溫超過40度，而重慶北碚更有43.7℃。

影片曝光後，已有超過470萬次播放人次，網友紛紛留言回覆「蝦青素稍微遇到熱度就會變紅」、「你去河裡看看死了的蝦都是紅色的。不是熟了而是死了以後會變顏色」、「出去帶上孜然粉就好了」、「還能吃」、「油都省了可以直接吃」、「蝦：居然在路上就上路了」。

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