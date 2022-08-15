阿公每天凌晨拾荒…真實身分遭曝「是退休大學教授」　原因藏洋蔥

▲王坤森每天半夜出門拾荒。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸浙江大學一名90歲的退休教師近日走紅網路，許多人認為他才是值得尊敬和學習的人民教師，更是值得青年教師所學習的榜樣。據悉，浙大退休教師名字為王坤森，跟其他退休老師不一樣的是，他在安享晚年的同時，還做出了一個舉動，這一行為感動無數網友，令人敬佩。

綜合陸媒報導，王坤森10年前資助一位困難學子考上大學，從2012年至今已資助了6萬餘元，幫助7名學生完成學業，背後靠的是他每天半夜出門拾荒到淩晨換來的。王老師說，他要用自己的勞動去幫助別人，「只要還走得動，就要繼續下去！」至於選在半夜拾荒的原因，王坤森笑說，白天有其他人以拾荒謀生，自己不想搶飯碗。

令王坤森感到欣慰的是，他曾經幫助過的學生，如今也在幫助有需要的人，比如給家境困難的學弟、學妹購買學習用品，看著自己的善心能夠被傳遞下去，這對於他來說，是比金錢更富有意義的收獲。王老師說，「我認為黨員為黨貢獻，是沒有底的，我還要繼續努力，一直到我最後呼吸停止。」

消息曝光後，大批網友感動直呼「王老師竟然擁有這麽高尚純潔的靈魂，大受震撼」，「高溫拾荒，注意防暑」，「希望爺爺健康健康，那些被資助的學生不辜負爺爺，能好好讀書」、「不要忽視每一個小小的舉動，想要為社會做出貢獻，我們也可以從身邊的小事做起」。

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