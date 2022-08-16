兒子幫剝蝦...媳婦遭糾正！她「回一句話」婆婆秒閉嘴

▲婆婆羨慕兒子會幫媳婦剝蝦子。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

幫另一半剝蝦，被認為是一個甜蜜貼心的舉動。近日有位人妻表示，她跟婆婆只差了14歲，平常相處融洽，而有次吃飯婆婆跟她說，另一半都不會剝蝦給她吃，人妻回說，「自己的老公自己教啊！」

原PO近日在《毒姑九賤婆媳討論區》說，「我跟我婆婆相差14歲，因為我大我老公5歲，我婆婆21歲就在年頭年尾生完2個兒子，個性很豁達也好相處，因為沒生女兒所以我們感情很要好。」而婆婆很寵老公，讓人妻看了也十分羨慕。

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原PO表示，有一次他們去吃牛排，自助吧剛好有蝦子，婆婆看到她在吃蝦，「她跟我說妳怎麼沒先剝蝦給老公吃？我婆婆總是捨不得我老公做，從小都是我婆婆剝給他吃。」原PO回說，「我老公自己會剝啊，現在要我剝給他吃，也是演給妳看的，回到家他還不是要剝給我吃。」

婆婆表示，媳婦怎麼能這樣，要照顧好老公才對。原PO說，老公要先照顧好自己才能照顧我，不然就不用嫁給他了。婆婆指出，「妳叔叔才不可能剝給我吃，他很大男人。」原PO表示，婆婆說的叔叔是男朋友，而她要婆婆自己教老公。原PO還反問老公，她說的有沒有道理，老公笑著表達同意。

此文曝光後，網友紛紛留言回應「欸不對啊這裡是毒菇九賤欸，我怎看到正面教材啊」、「這篇文在這裡，要氣死一堆毒菇惡婆」、「現在老公都剝蝦給女兒吃，我能吃到的就是那隻蝦不新鮮，大人吃沒關係不要浪費」、「通常婆媳有問題99.9％是身旁男人有問題」。

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