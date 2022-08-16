名醫遭「股票群組」詐騙2千萬　他揭作案手法嘆：上了血淚的一課

▲一名資深醫師遭投資群組詐騙上千萬元。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

許多投資人都有多個「股票群」或「基金群」，但要小心其中可能暗藏詐騙陷阱。一名資深醫師就在股票投資群組裡的老師、助理和證券經理話術攻勢下，宛如「鬼遮眼」般匯出2,000多萬元，最終血本無歸，令他大嘆上了血淚的一課。

據《三立新聞網》報導，該名醫師起初只想增加有關台股資訊的管道，且「沒打算投錢」而加入群組，怎知群組成員們就像大家族一樣聊得非常熱絡，讓他逐漸卸下防備，且一名「老師」之後不斷報出非常準確的明牌，令醫師決定正式加入會員。

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一名自稱「統一綜合證券開戶專員」的經理，在醫師入會後要求他線上開戶，並介紹一個「簡體字網站」來下載APP，而醫師一見APP名稱是統一綜合證券後，便不疑有他的下載。接著同個「老師」就向醫師表示要成立私募帳戶進行鉅額交易，希望會員們能進行投資。

醫師透露，儘管起初匯錢到私募帳戶「感覺到一些怪怪的」，但因一開始的投資獲利極佳，超過40到50％，以及APP上的數字與相關紀錄都跟真的一模一樣，於是對私募帳戶投資7次，總金額高達2,000多萬元。未料從群組、老師到APP全都是詐騙陷阱。

等醫師發現會員要被扣高額傭金、每次私募的帳戶都不同與老師要求會員匯款需通報後，才決定退出並試圖領回本金，但對方不斷以各種話術拖延，且很快就「解散群組，電話打不通、APP也無法連線」。醫師報警後驚覺還有其他20到30名受害者，且光是「老師」就有90幾個帳戶，令醫師直呼「只能當作上了血淚的一課」。

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