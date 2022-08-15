　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

瑯琊病毒致死率估40%！12症狀曝　感染醫：突變恐人傳人

中國山東、河南爆發瑯琊病毒感染，目前已有35名個案，推測錢鼠是該病毒的天然宿主，進而傳染人類。（示意合成圖／123RF）

▲中國山東、河南爆發瑯琊病毒感染，目前已有35名個案，推測錢鼠是該病毒的天然宿主，進而傳染人類。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新冠疫情尚未停歇，卻已有許多新病毒蠢蠢欲動！中國大陸再度出現名為「瑯琊」的新病毒，致死率推估為40%，目前已有35位感染者，感染科專家警告，如果瑯琊病毒未來適應人體的免疫系統，一旦發展成人傳人的疾病，恐怕會如同現在流行的新冠疫情一樣，在全球大規模擴散。

根據國際期刊《新英格蘭醫學期刊》8/4發表的文章，中國山東、河南發現新病毒，出現動物傳人的案例，命名為瑯琊病毒（Langyavirus、LayV），已有35例急性症狀的感染者，主要症狀為發燒、乏力、咳嗽、厭食、肌痛、噁心、頭痛、嘔吐，並伴有血小板減少、白血球減少異常，及肝腎功能受損。

[廣告]請繼續往下閱讀...

胸腔外科醫師杜承哲表示，瑯琊病毒屬於副黏液病毒科（family Paramyxoviridae），在針對25種動物檢驗，其中鼩鼱（俗稱錢鼠）的血清陽性比例最高，推測可能是該病毒的天然宿主。

瑯琊病毒的近親是立百病毒（Nipah virus），在孟加拉、迦納和印度都曾爆發疫情，甚至在印度醫院曾爆發過院內感染，被認為有人傳人的能力，而立百病毒的死亡率約為40%。根據《新英格蘭醫學期刊》，目前瑯琊病毒尚未出現人傳人的證據，但由於感染人數還不夠多，所以研究人員還無法下結論。

感染權威黃立民醫師表示，瑯琊病毒容易突變，未來可能造成人與人的傳播，現階段要趕緊做好圍堵工作。（圖／報系資料庫）

▲感染權威黃立民醫師表示，瑯琊病毒容易突變，未來可能造成人與人的傳播，現階段要趕緊做好圍堵工作。（圖／CTWANT提供）

感染科醫師黃立民表示，動物病毒可傳給人類並不罕見，但瑯琊病毒為RNA病毒，複製速度快、又容易突變，若RNA病毒主要宿主為哺乳類動物如錢鼠，會比宿主是鳥禽類更有機會突變，也更有可能在人與人之間傳播。

黃立民警告，中國山東、河南兩省已有35例感染者，需要提高警覺，因為瑯琊病毒未來突變後，若更適應人體的免疫系統，就可能造成大規模擴散，初期一定要做好圍堵，他認為中國大陸需需做出完整疫調，才能判斷風險高低，當地民眾也要盡量避免可能的感染源。

兒童急診科主任謝宗學則認為，雖然瑯琊病毒的近親立百病毒致死率高達40%，但並不代表就是瑯琊病毒真正的致死率，而且致死率高的病毒傳染力通常不會太強，無需過度恐懼。疾管署副署長莊人祥也表示，瑯琊病毒目前尚無人傳人證據，但國內已著手建立實驗室核酸檢測方式，預計1周內建立檢測方法，若有需要也會納入監測重點項目。

下一個魔王1／瑯琊病毒致死率估40%　感染醫：一定會突變「恐人傳人」

延伸閱讀
下一個魔王2／猴痘疫情狂瀉！美宣布「公衛緊急狀態」　兒童累計81例是隱憂
穩交長跑1／視后朱芷瑩樂當司機　大雨中溫馨接送男友施名帥
男搬保險箱「覺得太重」偽裝成垃圾放垃圾桶旁　106萬現金被撿走

►超Q三麗鷗驅蚊貼片＋八爪電扇大特價！帶小寶貝外出必備神物

ET快訊
快訊／拍外景公審居民惹議！　竇智孔發聲了
他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝
專挑對手讓台積電痛　從六騎士到梁孟松的恨！18年前照片見證歷
柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光
于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了
「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像
狂瘦9公斤！他獨創「3階段瘦身法」刮油剷肉　絕對不復胖

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝

她點5碗小火鍋「送來整袋餿水」！店家回嗆：是外送員的問題

退將于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了

靈感來自吉卜力！設下法力限制⋯英作家打造全新魔法世界

鍋貼水餃「獨門七彩點法」吃上癮　內行人狂推：店家隱藏版服務

第一次見面！帥哥突當眾下跪要求「吸奶」　她妥協後崩潰了

老闆參加「周杰倫猜歌賽」被淘汰！痛心關店2天　網笑：最偉大的公休

台大校長遴選聚焦抄襲案　候選人：陳明通是特例「教授要教寫論文」

網推楊玲宜代寫「7種解套法」　稱是中國影響民主選舉的伎倆

怒嗆豬仔「垃圾無能」！柬埔寨女婿揭當地現況：家人聽到快笑死

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

劉亮佐初見「典典寶寶」：想妳想很久了　曝趙小僑抱著女兒崩潰落淚

月入15萬！女友揪去柬埔寨　女警：她被賣掉了在抓交替

少女時代重現《再次重逢的世界》　俞利遭秀英「頭髮巴掌」：很討厭XD

趙露思闖軍營吳磊背後抱❤　手工鴛鴦變「雞翅膀」XD

高雄SPA會館暗藏春色！　員警喬裝客人「破門逮人」

他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝

她點5碗小火鍋「送來整袋餿水」！店家回嗆：是外送員的問題

退將于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了

靈感來自吉卜力！設下法力限制⋯英作家打造全新魔法世界

鍋貼水餃「獨門七彩點法」吃上癮　內行人狂推：店家隱藏版服務

第一次見面！帥哥突當眾下跪要求「吸奶」　她妥協後崩潰了

老闆參加「周杰倫猜歌賽」被淘汰！痛心關店2天　網笑：最偉大的公休

台大校長遴選聚焦抄襲案　候選人：陳明通是特例「教授要教寫論文」

網推楊玲宜代寫「7種解套法」　稱是中國影響民主選舉的伎倆

怒嗆豬仔「垃圾無能」！柬埔寨女婿揭當地現況：家人聽到快笑死

WNBA球星格林納遭俄國判刑　辯護律師團隊提起上訴

大學分發入學　中原大學招生達成率私立綜合大學第一

拍外景公審居民惹議！　竇智孔認「讓對方不舒服」：會好好反省

納達爾祝福小威人生新階段　談腹部傷勢「坦言很危險」

他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝

迪亞茲登場曲紅遍全美　前紅襪終結者派柏本不懂：我的最好

無差別街舞擂台9月3日信義香堤登場　「舞」林冠軍由你決定

大谷翔平不是對手　紐媒：法官要和貝比魯斯等傳奇競爭

柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光

汽車總動員「現實版莎莉」發表了！保時捷連尾翼刺青也完美複製

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

今起連5天午後大雷雨　雨勢更猛時間曝

網紅帶兒搭高鐵沒買票：空位為何不能借坐

最辣國文老師「去柬埔寨的人貪又笨」：別妨礙天擇

化妝、攝影師都成目標　全場驚：超難防

女網紅沒幫兒買高鐵票！老公道歉網更怒了

友去柬埔寨7年沒消息！他驚：是爸爸救了我

台妹「被拐去柬埔寨」到成功脫逃！親睹凌虐全過程

「有人對我論文有興趣」　他丟3篇開戰

BA.5大暴增！王必勝：最高可能每天6萬例

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

更多熱門

相關新聞

朱芷瑩「冒大雨開車」溫馨接送施名帥

朱芷瑩「冒大雨開車」溫馨接送施名帥

金鐘視后朱芷瑩、施名帥穩定交往五年依然甜蜜蜜，時報周刊CTWANT七月二十日下午直擊朱芷瑩在大雨中開車接施名帥，晚間才換手由男方開車，兩人接了友人後一起到陽明山半山腰用餐，期間互動自然猶如攜手一生的老夫老妻，不愧是演藝圈的模範情侶檔。

還有數波疫情！關鍵後遺症曝　醫：衝擊現有生活

還有數波疫情！關鍵後遺症曝　醫：衝擊現有生活

福馬林內頭顱長毛髮　楊日松照顧50年留2大謎團

福馬林內頭顱長毛髮　楊日松照顧50年留2大謎團

什麼最解渴？美國研究白開水不是冠軍

什麼最解渴？美國研究白開水不是冠軍

亞洲夫妻生混血寶　人夫看鑑定傻眼

亞洲夫妻生混血寶　人夫看鑑定傻眼

關鍵字：

周刊王瑯琊病毒黃立民杜承哲謝宗學

讀者迴響

熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女孩困柬埔寨「才生1子又懷孕」！悲慘處境曝

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

柬埔寨案怎燒起來？PTT起底「超猛吹哨人」

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

更多

最夯影音

更多
妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻
93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面