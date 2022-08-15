瑯琊病毒致死率估40%！12症狀曝　感染醫：突變恐人傳人

▲中國山東、河南爆發瑯琊病毒感染，目前已有35名個案，推測錢鼠是該病毒的天然宿主，進而傳染人類。（圖／CTWANT提供）

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新冠疫情尚未停歇，卻已有許多新病毒蠢蠢欲動！中國大陸再度出現名為「瑯琊」的新病毒，致死率推估為40%，目前已有35位感染者，感染科專家警告，如果瑯琊病毒未來適應人體的免疫系統，一旦發展成人傳人的疾病，恐怕會如同現在流行的新冠疫情一樣，在全球大規模擴散。

根據國際期刊《新英格蘭醫學期刊》8/4發表的文章，中國山東、河南發現新病毒，出現動物傳人的案例，命名為瑯琊病毒（Langyavirus、LayV），已有35例急性症狀的感染者，主要症狀為發燒、乏力、咳嗽、厭食、肌痛、噁心、頭痛、嘔吐，並伴有血小板減少、白血球減少異常，及肝腎功能受損。

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胸腔外科醫師杜承哲表示，瑯琊病毒屬於副黏液病毒科（family Paramyxoviridae），在針對25種動物檢驗，其中鼩鼱（俗稱錢鼠）的血清陽性比例最高，推測可能是該病毒的天然宿主。

瑯琊病毒的近親是立百病毒（Nipah virus），在孟加拉、迦納和印度都曾爆發疫情，甚至在印度醫院曾爆發過院內感染，被認為有人傳人的能力，而立百病毒的死亡率約為40%。根據《新英格蘭醫學期刊》，目前瑯琊病毒尚未出現人傳人的證據，但由於感染人數還不夠多，所以研究人員還無法下結論。

▲感染權威黃立民醫師表示，瑯琊病毒容易突變，未來可能造成人與人的傳播，現階段要趕緊做好圍堵工作。（圖／CTWANT提供）

感染科醫師黃立民表示，動物病毒可傳給人類並不罕見，但瑯琊病毒為RNA病毒，複製速度快、又容易突變，若RNA病毒主要宿主為哺乳類動物如錢鼠，會比宿主是鳥禽類更有機會突變，也更有可能在人與人之間傳播。

黃立民警告，中國山東、河南兩省已有35例感染者，需要提高警覺，因為瑯琊病毒未來突變後，若更適應人體的免疫系統，就可能造成大規模擴散，初期一定要做好圍堵，他認為中國大陸需需做出完整疫調，才能判斷風險高低，當地民眾也要盡量避免可能的感染源。

兒童急診科主任謝宗學則認為，雖然瑯琊病毒的近親立百病毒致死率高達40%，但並不代表就是瑯琊病毒真正的致死率，而且致死率高的病毒傳染力通常不會太強，無需過度恐懼。疾管署副署長莊人祥也表示，瑯琊病毒目前尚無人傳人證據，但國內已著手建立實驗室核酸檢測方式，預計1周內建立檢測方法，若有需要也會納入監測重點項目。

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