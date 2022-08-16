台大不續聘陳明通　王鴻薇批陳「死要做官」：令人看不起

▲國安局長陳明通。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

新竹市前市長林智堅指導教授、國安局長陳明通日前被檢舉違反學術倫理，外傳陳明通以國安局公務繁忙為由請辭兼任教授職務。對此，台北市議員王鴻薇16日透過臉書發文指出，陳明通辭教職、保官職，是愛做官的表現，「這麼死要做官的人，真的令人看不起」。不過，台大稍早表示，陳明通自111學年度起不再應聘兼課，並非辭職。

在台大認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷其碩士學位後，王鴻薇曾向教育部檢舉陳明通違反學倫。對此，台大13日表示，已經收到教育部轉來函文，現在正依照程序處理中，主秘王根樹曾在上周二記者會中提過，學校有接到陳明通相關檢舉，將依照學術倫理的相對應辦法，做後續因應的調查跟審定。

16日則傳出陳明通請辭台大國發所兼任教授，稍早《ETtoday新聞雲》上國發所介紹該所師資網頁，已經看不到陳明通相關資訊；據傳陳明通以近日台海情勢緊張、國安局公務繁忙為由請辭兼任教授職務。

王鴻薇認為，陳明通以處理國安危機請辭教職，顯然是「畏罪潛逃」，而他辭教職保官職，是愛做官的表現，「這麼死要做官的人，真的令人看不起」。

王鴻薇質疑，在裴洛西來訪、台海緊張時，陳明通卻有這麼多時間三番兩次發表長篇大論為林智堅辯護？現在面對台大，卻說忙著國安危機，如此作為讓學生不安、台大不安、民進黨不安，陳明通應該是「不安局長」，而非國安局長。

王鴻薇指出，她已經向教育部和台大要求辦陳明通的違反學術倫理和「學術詐欺」，呼籲台大與教育部依規定完成對陳明通學術倫理調查，並將處理過程對外公布，以昭公信。

不過，針對外傳陳明通以近日台海情勢緊張為由請辭兼任教授職務一事，台大16日稍早回應，國發所兼任教授陳明通自111學年度起不再應聘兼課，並非辭職。