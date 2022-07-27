顧好學子的胃　教育部將設午餐科、地方設輔導團

▲潘文忠表示，將在教育部設立午餐科，確保營養午餐安全，圖為營養午餐相關設備與廚工服裝。（圖／許敏溶攝）

記者許敏溶／高雄報導

為了讓偏鄉學童享有與都會區學童同等的飲食照顧，教育部投入超過63.1億元，全面提升偏遠地區學校午餐品質，教育部長潘文忠今（27日）表示，為確保學校營養午餐的安全與品質，行政院長蘇貞昌相當重視這個議題，所以國民及學前教育署將整合設置專門的午餐科，地方則可以組成輔導團或輔導小組，集結有經驗的人力，希望藉此提升學校午餐品質和安全。

全國教育局處長會議昨（26日）起一連兩天在高雄召開，今天上午會議分享教育部與農委會合作，以及和各地方政府攜手執行「推動偏鄉學校中央廚房計畫」並進行專題報告，教育部指出，從5月1日起，學校午餐採用三章一Q國產可溯源食材，補助由每人每餐6元提高為10元，偏遠地區學校每餐更加碼至14元。

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而為協助偏鄉教育部也核定既有中央廚房44校，新建中央廚房39校，現有廚房擴建為中央廚房84校，預計供應699校，另鼓勵因距離不適宜成為中央廚房或受供餐偏鄉學校，成立食材聯合採購聯盟106群，共有613校參與，總共有1300多所學校受益。

國民及學前教育署長彭富源在會中提及，食安是永續工程，行政院希望有個午餐專責單位負責，未來在國教署在營養午餐將設立一個科來專門服務大家，結合政府推動的食農教育，預計最快8月中會有進一步訊息。

▲教育部長潘文忠說明營養午餐相關設備與服裝。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠接受媒體聯訪則表示，有關偏鄉中央廚房政策，政府將投入63億元經費，也發現到學校營養午餐要維持好的品質，很多細節要兼顧，包括相關人力吃緊，而行政院長蘇貞昌相當重視這議題，先前已經裁示，在國教署管理學校衛生等事務下，專案成立飲食教育或學校午餐專設的科並配屬相關人力，即刻規畫中。

潘文忠表示，不只要讓孩子用餐有好的品質，未來中央政府設科增加人力，地方是逐步拓展成立午餐輔導團或輔導小組，讓縣市集結資深午餐秘書、營養師等，由專業人員一同把關午餐政策，提升校園營養午餐品質。