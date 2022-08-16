不滿婦人「講電話很吵」　高雄男醫院候診室動粗

記者陳宏瑞／高雄報導

一名謝姓網友在網路上PO出一段影片，指稱一名鄭姓男子15日上午在長庚醫院候診室，疑似因不滿一名婦人講電話太大聲吵到他，竟情緒失控出手毆打婦人，連一旁婦人的婆婆也被波及，網友不滿的說「動手的男子自稱有憂鬱症不怕警察」，轄區仁武警分局則表示，當天員警趕到時，雙方都已離開現場，目前遭毆打的婦人已提告傷害，至於動手的鄭姓男子是否有疾病問題，還需進一步釐清。

▲鄭姓男子（中）情緒激動試圖打人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

根據謝姓網友PO出的影片，這名穿著灰色上衣的鄭姓男子情緒激動，先對一名婦人動手後，旁邊另一名婦人想要勸阻，也遭到波及，後來醫院警衛出現，奮力拉住情緒激動的鄭男。

仁武分局指出，大華派出所是15日上午10時52分，接獲長庚醫院駐衛警人員報案稱於醫院醫學大樓二樓候診區有民眾發生糾紛，員警到場後，雙方均已離開現場，打人的鄭姓民眾由警衛人員請至警衛室警戒及安撫情緒，蔡姓被害人則自行前往急診室驗傷。

鄭姓男子（39歲）向警方表示，蔡姓女子（約75歲）講電話很吵，內容也讓人厭煩，他才生氣動手毆打她，造成老婦頭部及臉部紅腫受傷。

警方指出，受傷的蔡女15日下午2時許，已前往大華派出所針對鄭男提出傷害告訴，分局已依規定受理，鄭姓嫌疑人16日也已到案製作筆錄完畢，後續移送橋頭地檢署偵辦。