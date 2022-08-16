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社會 社會焦點 保障人權

換衣忘褲露餡　酒駕男肇逃找友頂替...多了刺青秒被抓包

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣公館鄉省道台6線和公館交流道路口，8月11日上午發生一起自小客和機車碰撞車禍，自小客車駕駛因為酒駕，先下車假意關心騎士傷勢，立即請同車乘客將肇事車駛離現場，自己也趁機徒步逃離現場，事後再和友人一起重回現場。警方調閱監視器戳破冒名頂替伎倆，原來酒駕肇事者和頂替的友人互換上衣、卻忘了換庫子，而且身上還多了刺青。

▲▼王姓男子酒駕肇逃後竟找友人冒名頂替，２人互換上衣忘了換褲子，遭苗栗警方識破。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲王姓男子酒駕肇逃後竟找友人冒名頂替，２人互換上衣忘了換褲子，遭苗栗警方識破。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼王姓男子酒駕肇逃後竟找友人冒名頂替，２人互換上衣忘了換褲子，遭苗栗警方識破。（圖／記者蔡文淵翻攝）

本件車禍發生於早上6點7分許，王姓男子駕駛自小客車(21歲)，與鄧姓女機車駕駛(56歲)於交流道匝道口發生碰撞後，王男下車關心鄧女傷勢，得知鄧女堅持報警請警方處理後，先請乘客將肇事自小客車駛離，再趁鄧女不注意，徒步逃離現場，王男並聯繫張姓友人(20歲)到場會合，在案發20分鐘後，由未飲酒的張男載著王男返回車禍現場，由張男頂替為肇事者，企圖誤導警方偵辦。

處理員警發現張男神情緊張，對肇事經過有諸多疑點說明不清，員警不動聲色打電話通知派出所員警調閱現場監視器釐清，果真發現事有蹊蹺，員警在現場處理完畢後，請張男返回派出所製作資料，在派出所出示肇事監視影像，當場戳破冒名頂替伎倆，張男遭警方以偽造文書、藏匿人犯移送，王男酒測值0.42，也遭酒後駕車及肇事逃逸等二項公共危險移送偵辦。

警方表示，因當日天氣陰雨，遭撞擊的鄧女在現場表示未看清楚對方駕駛面容，也未聞到酒味，員警原本以為是一件肇事逃逸案件，但在車禍處理到一半，該肇事車輛竟又再駛回現場，張姓駕駛下車後主動表示自己是肇事者，但員警發現張男神情緊張，且對何肇事逃逸後又返回現場交代不清。

處理員警請在所員警調閱監視器時發現，車禍當時下車的年輕男子穿白色T恤上衣、淡色系長褲，但該車輛再次返回現場時，駕駛雖也穿著白色T恤上衣，但長褲卻變成深色，且手臂上多出了刺青，明顯是冒名頂替，原來王男請張男冒名頂替時，先交換上衣穿著，但因2人穿著長褲顏色明顯不同，且手臂刺青明顯有異，戳破王、張等2人冒名頂替伎倆，本案順利偵破。

苗栗分局呼籲駕駛人千萬不能酒後駕車，若不小心發生交通事故，應儘速撥打110，切勿心存僥倖肇事逃逸，甚至教唆冒名頂替，而讓車禍案件罪加一等。　

▲▼王姓男子酒駕肇逃後竟找友人冒名頂替，２人互換上衣忘了換褲子，遭苗栗警方識破。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼王姓男子酒駕肇逃後竟找友人冒名頂替，２人互換上衣忘了換褲子，遭苗栗警方識破。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼王姓男子酒駕肇逃後竟找友人冒名頂替，２人互換上衣忘了換褲子，遭苗栗警方識破。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼王姓男子酒駕肇逃後竟找友人冒名頂替，２人互換上衣忘了換褲子，遭苗栗警方識破。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼王姓男子酒駕肇逃後竟找友人冒名頂替，２人互換上衣忘了換褲子，遭苗栗警方識破。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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