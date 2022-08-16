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社會 社會焦點 保障人權

高雄2警巡邏爽抽菸！路邊吞雲吐霧還亂丟菸蒂　遭民眾錄下GG了

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

高雄前鎮分局2名員警在勤務中抽菸，甚至還丟菸蒂，遭民眾拍下檢舉。對此，前鎮分局立即進行查處，經了解，2名員警執行巡邏勤務，巡經休市瑞興市場時下車短暫抽菸，隨後繼續執行瑞福公園治安熱點守望後返回派出所，期間於休市市場抽菸過程遭民眾側錄，進而投訴。而2名員警事後也被依警察人員獎懲標準懲處。

▲▼ 高雄警察抽菸還亂丟菸蒂，遭民眾檢舉 。（圖／翻攝社會事影片）

▲高雄2名員警巡邏中抽菸，被民眾檢舉。（圖／翻攝社會事影片）

這起案件發生在7月31日晚間10時許，前鎮分局瑞隆派出所的郭姓、蔡姓員警在執行巡邏勤務時，將巡邏車警示燈關閉後停在瑞興市場路邊，接著下車抽菸，整個過程長達將近15分鐘，不僅如此，員警抽完菸後甚至還亂丟菸蒂，隨後才返回車上，開車駛離現場，而整個過程全被民眾拍下並投訴媒體。

▲▼ 高雄警察抽菸還亂丟菸蒂，遭民眾檢舉 。（圖／翻攝社會事影片）

▲▼不僅如此，員警還亂丟菸蒂，形象全毀。（圖／翻攝社會事影片）

▲▼ 高雄警察抽菸還亂丟菸蒂，遭民眾檢舉 。（圖／翻攝社會事影片）

對此，前鎮分局立即展開調查，而經了解，該2名員警於7月31日21-23時駕駛警用汽車擔服巡邏勤務，期間處理了4件違規停車案件，並巡簽轄內金融機構ATM、民意代表及參選人服務處等8處。惟二名員警巡經休市瑞興市場時下車短暫抽菸，隨後繼續執行瑞福公園治安熱點守望後返回派出所。

經查，2名員警平時工作表現正常，但因一時失慮在休市市場短暫停留幾分鐘抽煙，違反勤務紀律，經查屬實，前鎮分局已依警察人員獎懲標準予以行政懲處，並再加強員警教育訓練，遵守執勤紀律，避免類似情事再次發生。

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