怒嗆豬仔「垃圾無能」！柬埔寨女婿揭當地現況：家人聽到快笑死

▲柬埔寨跨國詐騙頻傳，台男怒嗆豬仔「垃圾、無能」。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者柯振中／綜合報導

近日柬埔寨跨國詐騙頻傳，不少台人受到高薪誘惑，飛去當地卻淪為「豬仔」。對此，就有與柬埔寨女子結婚的台男吐露當地真相，嗆被騙過去的人「明明就是垃圾、無能」，柬埔寨的家人們聽到這則新聞，也都快笑死。貼文曝光後，瞬間引起網友熱烈迴響。

這名男子在「爆廢公社」分享，他與柬埔寨籍的妻子結婚10年，每年都會跟著往返2、3次，近兩年受到疫情影響，所以沒有回去，但妻子仍會透過網路，與當地的家人閒話家常，而說到近期的跨國詐騙時，「家人都快笑死了。」

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男子解釋，柬埔寨當地普遍薪資約為200到300元（美金，下同，約新台幣6,000元到9,000元），如果是主管職位，可能會領到400到500元（約新台幣1萬2,000元到1萬5,000元），台灣網路上卻開出2,500元（約新台幣7萬5,000元）的職缺，如此高的薪水「可以在當地請幾個了」，會上當的人又自認有什麼能力，能配得上這樣的高薪。

▼許多人到了柬埔寨，就會遭到人蛇集團控制，慘淪「豬仔」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



男子認為，無論在資訊、知識的方面，柬埔寨都遠比台灣落後，也相當貧窮，不明白為何有人會被騙去淘金，當初去柬埔寨時，也有前輩交代，出門在外盡量閉嘴，因為柬埔寨時常發生偷竊、強盜等案件，且警察還會伸手收錢，如此落後、嚴重貪污的國家，「怎麼還會有人想去淘金？」

男子怒嗆，無知的人不叫善良，被朋友騙去才叫天真，這些被騙去的人，難道真的以為自己是萬中無一的幸運兒、天之驕子嗎？

▲台灣警方為此大費周章勸退受到誘惑的台人。（示意圖／記者戴上容翻攝）



男子提到，妻子的姊姊當初來台，覺得遍地是黃金，一天做4份工作，每個月領6到8萬元，台灣卻有一群人好吃懶做，想著一步登天，「明明是垃圾、無能」，在台灣都賺不到錢了，還異想天開去國外淘金，看到了許多新聞，讓他相當憤怒，「白X、腦X、天真也要有個樣子。不過好歹也有你們這些樣本，我才能有真實案例去教小孩。」

男子語帶憤怒的譴責曝光，引起許多共鳴，不少網友留言稱讚，「罵得難聽，但良藥苦口」、「沒辦法，現在年輕人就是都想一步登天」、「不是，你講話這麼中肯，叫人家怎麼反駁啦」、「覺得根本就是明知故犯，最好這麼笨，濫用裝可憐同情心」、「說得太好了，現在一堆異想天開，以為錢好賺？」

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