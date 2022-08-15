竹聯幫率先從柬埔寨救回20多台人　政府大動作澄清說話了

▲竹聯幫東堂經營賣豬仔集團、出賣台灣民眾赴柬緬遭拘禁凌虐。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

因為媒體連日報導竹聯幫參與柬埔寨「賣台灣豬仔」協助救回多位台灣民眾，內政部15日晚間責成刑事局反黑科做出回應，警方秀出統計數據，目前全台各警察機關偵破涉嫌跨國人口販運集團案件，已有4案查明與竹聯幫有關，且經檢察官聲押獲准6人，以近期偵破全國首件最大人口販運國人案竹聯幫東堂東新會分子李姓主嫌案件為例，即涉嫌柬埔寨求職詐騙，李嫌業經法院裁定羈押；其他竹聯幫涉及跨境販運案件正展開調查。

內政部對媒體報導「竹聯幫出手救出柬埔寨20幾名台人」相當吃味，強調經警察機關、外交部清查，認為與事實有所出入，傍晚要求刑事局發新聞稿澄清。

刑事局反黑科強調，無論是幫派、或是隱身政黨的黑幫組織，都難改其為惡作亂的本質，警方新聞稿強調，在台招募販運人口的團夥為竹聯幫堂口，揚言在海外負責營救的也是竹聯幫及統促黨，認定統促黨和竹聯幫東堂扮演黑白臉、兼具神鬼兩角色的幫派組織。

而且根據熟稔竹聯幫生態的消息來源則反駁，張安樂近年經營統促黨，與竹聯幫東堂並無合作關係，包含統促黨及麒哥等人花費心思讓台灣民眾得以返台，5月中旬也把相關民眾求救情資轉呈給政府、警察單位，如果政府覺得統促黨與柬埔寨黑幫協商讓20多台灣人得以回台做的不對，他們也歡迎政府做出正確營救台灣民眾的示範，因為「救人的事多多益善」。

14日刑事局與移民署、外交部合作自泰國帶回9名疑似人口販運被害人回台。桃園地檢署檢察官林郁芬今日訊問後8人經鑑別初步認定為受詐騙出國之被害人；另1名具有黑道幫派背景的何姓被告，則認為涉犯刑法第297 條意圖營利詐騙使人出國、組織犯罪條例第3條第1項後段之參與組織、人口販運防制法第32條第1項以強暴、脅迫等方法使人從事與勞動顯不相當工作等罪嫌重大，且有串證逃亡之虞，予以當庭逮捕並聲請羈押。

檢警希望透過嚴刑峻罰、及出境端積極宣導，力阻台灣黑幫從事相關誘騙台灣人詐騙犯罪例子。警察機關必貫徹溯源打擊幫派作為，嚴加打擊參與誘騙出賣台灣人的涉案黑幫。

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