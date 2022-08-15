感謝美參眾議員訪台　吳釗燮推文：中國無法左右台灣交朋友

▲美國參議員馬基率團訪問台灣。（圖／翻攝自吳釗燮推特，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey, D-MA）率團來台灣訪問，外交部長吳釗燮今（15日）透過推特表示，滿心感謝馬基率領橫跨美國參、眾兩院跨黨派國會議員來台訪問，「威權中國（authoritarian China）」無法左右「民主台灣（democratic Taiwan）」如何交朋友、贏得支持、保持韌性，並像自由燈塔一樣閃耀。

此次訪團由馬基主席率領，其他成員包括：聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi, D-CA）、魯文索（Alan Lowenthal, D-CA）、貝耶（Don Beyer, D-VA）及羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen, R-AS）。

馬基主席於1979年擔任眾議員時，投票支持《台灣關係法》，當選參議員後，即加入「參議院台灣連線」，在擔任參議院外交委員會「亞太小組」主席以來，更積極推動友台議案，近日即提出「台灣安心法案」（Taiwan ASSURE Act）及「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act）等。