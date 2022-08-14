快訊／不甩陸威脅恫嚇！美國5參眾議員今來台　外交部最新說明

記者呂晏慈／台北報導

美國國會眾議院院長裴洛西日前訪台，引起國際關注，中國大陸也隨即展開一連串動作打壓，然而，此舉卻不影響美國官員訪台意願。外交部今（14日）晚間表示， 外交部竭誠歡迎美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基率團訪問台灣，在中國持續升高區域緊張情勢之際，展現無懼中國威脅恫嚇的友我情誼。

▲馬基主席率團來台。（圖／翻攝自Ed Markey臉書）

外交部今晚透過新聞稿證實，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey, D-MA）於8月14日至15日率團來台灣訪問，其他訪團成員包括：聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi, D-CA）、魯文索（Alan Lowenthal, D-CA）、貝耶（Don Beyer, D-VA）及羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen, R-AS），全團共5位國會議員。

外交部表示，對馬基主席率領兩院跨黨派國會議員訪台表達誠摯歡迎。外交部常務次長俞大㵢於8月14日下午代表我國政府前往迎接馬基主席，訪團在台期間將晉見總統蔡英文，接受外交部長吳釗燮款宴，並拜會立法院外交及國防委員會，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

外交部補充，馬基主席於1979年擔任美國聯邦眾議員時，曾投票支持《台灣關係法》，為目前美國國會少數曾參與《台灣關係法》立法且仍在任的國會議員。馬基主席當選參議員後即加入「參議院台灣連線」，自從擔任參議院外交委員會「亞太小組」主席以來積極推動友我議案，包括於本屆國會提出「台灣安心法案」（Taiwan ASSURE Act），推動美國國民兵與台灣建立夥伴計畫，以及授權撥款支應「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等，另並於本屆國會提出「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act），推動建立美國政府官員來台學習中文及於我國政府部門實習的學人計畫。

外交部強調，本團組成橫跨參、眾兩院兩黨，成員來自「外交」、「軍事」、「歲計」等重要委員會。在中國持續升高區域緊張情勢之際，美國國會再度籌組重量級訪團來台，展現無懼中國威脅恫嚇的友我情誼，並彰顯美國對台灣的強力支持。

▼馬基主席今晚抵達台灣。（圖／外交部提供，下圖同）