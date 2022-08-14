快訊／訪台成員曝光！5美參眾議員抵台　討論美台關係、區域安全

記者杜冠霖／綜合報導

日前美國國會眾議院院長裴洛西訪台，引起國際關注，中國大陸也隨即展開一連串動作打壓，然而，此舉卻不影響美國官員訪台意願，14日又有一架美空軍C-40C行政專機降落於松山機場，而該訪團由1名參議員、4名眾議員組團，此行為美國會議員出訪印太地區一環，將與我國資深領袖會面，討論台美關係、區域安全等重要議題。

▲美國參議員馬基率團來台。（圖／外交部提供）



根據AIT（美國在台協會）指出，此次訪團由美國聯邦參議員馬基 （Ed Markey；民主黨籍麻塞諸塞州）率領國會代表團訪台，成員包括眾議員約翰‧加勒曼帝（John Garamendi；民主黨籍加州），眾議員艾倫‧魯文索（Alan Lowenthal；民主黨籍加州），眾議員唐‧貝耶 (Don Beyer；民主黨籍維吉尼亞州)，以及眾議員阿沐阿‧阿瑪塔‧科爾曼‧羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen；共和黨美屬薩摩亞）

▲5美參眾議員抵台。（圖／ETtoday製）



而此行為國會議員出訪印太地區的一環。此國會訪問團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈、氣候變遷，以及其他與雙方利益相關的重要議題。