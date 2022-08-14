台泰警攜手！人蛇運台豬入泰警救12人　9人這原因緊急搭機返台

記者張君豪／台北報導

我國外交部駐泰代表處14日接獲泰國政府通報，有12名台灣民眾自柬埔寨入境泰國曼谷蘇旺納普機場，疑似為人口販運案件，泰國警方立即通報台灣駐泰代表處派員到蘇旺納普機場共同查證、經過外館通報刑事局、移民署後，其中3名台灣人是目前台灣警方列管通報的人口販運被害人，台灣警、移民、外交單位立刻緊急通知泰國警方協助處理。

▲9名經查證是台警列管遭人蛇集團販至柬埔寨民眾14日遭救出，今晚將搭乘華航班機返台。（圖／記者張君豪翻攝）

泰國政府與台灣泰國代表處隨即啟動國人急難救助、人口販運被害人保護機制，安排9名台灣民眾搭乘返國，後續由桃園地檢署指揮警政署與移民署偵辦，並且進行人口販運被害人鑑別以及後續通報各地社政機關，由社政體系提供後續照護。

台灣外交部緊急安排這9位逃出虎口的台灣民眾搭乘中華航空CI836班機從泰國曼谷返台，警方指出12名國人中有9人確定遭人蛇集團販運列管屬身處高風險環境，故緊急安排班機返台，警政署呼籲，民眾透過網路求職或網友邀約前往高風險地區，應該更加小心謹慎，避免落入人口販運被害境遇，落入被害風險。

【相關新聞】

►獨／越野車界「孤輪王」魂斷夢湖 女兒出生5天後二寶爸離奇亡

►快訊／前桃猿隊球員酒駕被逮！王湘嵐：以為酒退了才開車



►要求外送員對警說「吃大便」...沒照辦竟收負評！北市刑大回應了