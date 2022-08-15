快訊／蔡英文：台美是共享民主自由的夥伴　盼簽訂ADTA深化經貿合作

▲蔡英文接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基訪問團。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／綜合報導

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）昨率團訪台，並於今（15日）上午晉見總統蔡英文，而蔡英文致詞時表示，台灣和美國是共享民主自由價值的堅定夥伴，希望繼續深化和美國的合作，共同維持印太區域的繁榮及穩定，也期盼未來簽訂「避免雙重課稅協定」（ADTA），共同為台美雙方的相互投資，創造更多利基。

蔡英文指出，台灣和美國是共享民主自由價值的堅定夥伴，希望繼續深化和美國的合作，共同維持印太區域的繁榮及穩定；也希望和共享民主價值的國際友人深化經貿合作，共同打造更安全的供應鏈。並盼未來能和美國簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA），共同為台美雙方的相互投資，創造更多利基。

蔡英文表示，首先歡迎訪團來到台灣。尤其在現在這樣的關鍵時刻，訪團議員不遠千里來訪，用行動表達對台灣的友誼，「要代表所有台灣人民表達歡迎以及感謝，大家長期在美國國會堅定支持，都是臺灣非常重要的好朋友。」

蔡英文指出，馬基主席從1976年起擔任美國國會議員至今。1979年，他曾經在美國國會參與《臺灣關係法》的審議，並且投票支持，這是促進台美關係發展的重要歷程。

蔡英文表示，馬基主席自從擔任參議院外交委員會「亞太小組」主席以來，對台灣的支持更是不餘遺力。去年疫情期間，也積極協助台灣取得疫苗，對於馬基主席堅定支持台灣的情誼，她要致上最深的感謝。

蔡英文提到，今年，俄羅斯入侵烏克蘭，已經凸顯威權國家對世界秩序帶來威脅；前一陣子，中國在台灣周邊海域進行長時間的軍演，也嚴重干擾區域的穩定和平。我們不但和國際各方盟友密切合作，嚴密掌控周邊所有軍事動態，也持續向國際社會表達，台灣致力維護台海穩定現狀的決心。

蔡英文認為，台灣和美國一直是共享民主自由價值的堅定夥伴，我們希望繼續深化和美國的合作，共同維持印太區域的繁榮及穩定。面對全球威權主義的擴張，台灣也希望和共享民主價值的國際友人，深化經貿合作，共同打造更安全的供應鏈。

蔡英文談到，今年六月底，台灣和美國舉辦「台美21世紀貿易倡議」的首場會談，「期待透過這個堅實的平台，繼續深化台美經貿關係，在共享的價值基礎上，和美國洽簽高標準的貿易協定。也期盼馬基主席及議員們，對於這項議題，在美國國會給予台灣更多支持。」

蔡英文指出，台灣在半導體產業有長期的發展累積，也樂意積極在美國投資布局。很高興看到美國跨黨派支持的《晶片法》，已經完成立法，相信會為台灣的半導體業者，提供更多前往美國投資的誘因。

蔡英文表示，也希望未來能和美國簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA），共同為台美雙方的相互投資，創造更多利基，「再次感謝訪團來訪，台灣會和美國共同攜手，堅定捍衛民主自由。」

訪團成員尚包括聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi）、魯文索（Alan Lowenthal）、貝耶（Don Beyer）、羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）等，由外交部長吳釗燮以及美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議秘書長顧立雄也在座。