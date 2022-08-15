「未談到具體軍售項目」　羅致政曝與美訪團閉門會談內容

▲美國議員訪團15日上午11時半結束與立委的會談。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）昨至率團訪台，並於今（15日）上午晉見總統蔡英文、到立法院與我國外交及國防委員立委舉行閉門會談。對於會議內容，與會立委、外交及國防委員召委羅致政表示，會談討論過程熱烈、深入，環繞台美關係、區域安全跟軍事局勢等，且雙方的確也針對兩國軍事合作有意見交流。

外交部與美國在台協會（AIT）昨證實，馬基於8月14日至15日率團來台灣訪問，其他訪團成員包括：聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi）、魯文索（Alan Lowenthal）、貝耶（Don Beyer）及羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen），全團共5位國會議員。訪團在台期間晉見蔡英文，接受外交部長吳釗燮款宴，並到立法院與我國外交及國防委員立委舉行閉門會談。

此次雙方會談約莫11時半許結束。針對會議內容，羅致政表示，會談討論過程熱烈、深入，台灣8位立委跟美方議員，每個人都有發表到談話，會議環繞台美關係、區域安全跟軍事局勢交換意見，美方都有發表談話，也說了各自不同看法。羅致政說，會談沒有談到具體軍售的項目，但雙方的確針對兩國軍事合作有意見交流。

由於美訪團來台的時機點，剛好是中共「圍台軍演」結束一周。羅致政表示，他在會議一開始就提到，美訪團這次訪問，時間點上有重要意義，因為中國軍演目的就是要嚇阻美國其他議員訪台，但這次證明，不是中國可以指使、要求別的國家政治人物能不能來台，也展現美國人跟台灣站在一起。

這次美訪團特別低調，羅致政表示，為了讓對話跟座談坦率，一向都不公開，閉門是比較好的方式。

另《紐約時報》報導，還會有另個美訪團來台，羅致政說，「是不是有其他訪問團要來，我不知道」，但要強調，本來台灣立法院跟美國會交流就很常態，不管是國會議員或國會助理，不會因為中國軍事行動而有所停止，也不需要大家過度放大。