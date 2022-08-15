美參眾議員組團來台　民進黨：實際行動挺台灣

▲美國參議員馬基率團來台。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey, D-MA）率團來台灣訪問，民進黨發言人謝佩芬今（15日）表示，繼裴洛西（Nancy Pelosi）議長率團訪台後，不到兩週內美國國會再度組團來訪，民進黨表達誠摯歡迎，也希望藉此機會，感謝美國國會參、眾兩院中跨黨派對台灣的強勁支持。

此次訪團由馬基主席率領，其他成員包括：聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi, D-CA）、魯文索（Alan Lowenthal, D-CA）、貝耶（Don Beyer, D-VA）及羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen, R-AS）。

謝佩芬說，馬基主席於1979年擔任眾議員時，投票支持《台灣關係法》。當選參議員後，即加入「參議院台灣連線」。在擔任參議院外交委員會「亞太小組」主席以來，更積極推動友台議案，近日即提出「台灣安心法案」（Taiwan ASSURE Act）及「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act）等。 她也想藉馬基主席率團來台之際，向這位長期以來支持台灣的好朋友，表達最深的感謝。

謝佩芬表示，中國日前以裴洛西議長來台做藉口，實施實彈軍演，升高台海及區域緊張情勢，引起國際上眾聲譴責。值此之際，此一國會代表團來訪台灣，成員橫跨參、眾兩院兩黨，來自外交、軍事、歲計等重要委員會，是以實際行動表達對台灣的支持，也是台灣做為民主國家，與其他民主國家正常交流的展現。期待在台灣、美國與其他民主夥伴的一起努力下，共同維護台海及區域的和平穩定。