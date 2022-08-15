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快訊／美參議員馬基：台灣是全球防疫領袖　會更努力確保台海和平

▲▼蔡英文接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基訪問團。（圖／總統府提供）

▲蔡英文接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基訪問團。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／綜合報導

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）昨率團訪台，並於今（15日）上午晉見總統蔡英文，而馬基在致詞時表示，台灣是民主、人權及言論自由的重要燈塔，在全球防疫上是一個領袖，在半導體產業更是領頭羊，「在充滿不確定性的現在，我們必須更努力確保台灣和平。防範任何不必要的衝突，而台灣也展現了不可置信的自制力。」

馬基表示，這是他第一次訪問台灣，深感榮幸。蔡總統是一位具有歷史意義的領導人，台灣首位女性總統，對於全世界許多女性都是一個非常大的啟發，很榮幸能夠跟多位跨黨派眾議員一起訪問台灣。包括來自加州的加勒曼帝（John Garamendi, D-CA）眾議員及夫人、來自維吉尼亞州的貝耶（Don Beyer, D-VA）眾議員及夫人、來自加州的魯文索（Alan Lowenthal, D-CA）眾議員及夫人、來自美屬薩摩亞的羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen, R-AS）眾議員及夫婿。而他的夫人Susan是一名醫生，此行也一起來訪，她對於台灣的防疫成就感到非常敬佩。

馬基指出，身為參議院亞太小組主席，他長期以來都非常支持進一步深化台美關係。就如總統先前提到，他在1979年擔任眾議員時，對《臺灣關係法》投下贊成票，也是當時參與立法的眾多眾議員中，少數還留在國會中服務的。在那一次重要的立法後，40年來，他對台美關係的支持只有更加堅定。

馬基談到，去年6月時，他在參議院召開首次公聽會，參考美日間成功運作的Mansfield Program，提出「台灣學人法案」立法。透過「台灣學人法案」，可以有立法基礎讓美國的官員在台灣生活及工作。此外，他也推動跨黨派立法，加強台海穩定並降低台海衝突的風險，並讓多邊參與者能夠參與台灣事務，及加強台灣自我防衛的合作，「我對台美之間的緊密關係深信不疑，也相信台美關係在21世紀能夠繼續茁壯成長。」

馬基談到，台灣是民主、人權及言論自由的重要燈塔。然而為了捍衛這些普世價值，每天都受到威脅。台灣在全球防疫上也是一個領袖，此外，在全球的科技及製造業，尤其是半導體產業，台灣更是領頭羊。當台灣的專業及領導作為能夠在世界上受到矚目，全世界都能夠因而受益。

馬基說，「全球合作暨訓練架構」（GCTF），是一個能夠展現台灣的人才絕佳的機制，包括公共衛生、能源安全、災害防救、女性賦權等領域，「我們必須進一步努力，讓台灣能夠加入全球性的討論，如何解決許多全球當前的挑戰，包括氣候威脅的議題等。」

馬基指出，在這個充滿不確定性的時候，「我們必須要更加努力確保台灣的和平及穩定。我們有一項道德義務，就是要積極防範任何不必要的衝突，而在因應這個最大挑戰的時刻，台灣也展現了不可置信的自制力及審慎。」

馬基談到，麻州出身的美國著名思想家梭羅（Henry David Thoreau）曾經說過，所謂的朋友就是會彼此珍惜彼此的希望及夢想。接下來，他也很期待傾聽蔡總統及許多台灣的同僚們，有哪些夢想及希望。讓他們知道還能多做些什麼來進一步強化台美關係及維持台海的和平穩定。台美關係深植在一個很重要的基礎上，「也就是我們對於人權價值的承諾。此次的代表團是資深、跨黨派、跨院的訪問團，他非常榮幸能夠在和蔡總統同台站在一起，跟台灣站在一起。」

訪團成員尚包括聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi）、魯文索（Alan Lowenthal）、貝耶（Don Beyer）、羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）等，由外交部長吳釗燮以及美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議秘書長顧立雄也在座。

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