女兒被爆裂玻璃割傷　1處傷口沒麻醉就縫！爸因這原因和丟丟噹和解

▲丟丟噹親子樂園民宿的浴室玻璃門爆裂，3名女童滿身是血。（圖／翻攝臉書／好想住飯店好康.踩雷不藏私）

記者朱祖儀／綜合報導

台北一名李姓爸爸在父親節期間，和朋友帶著兒女一起到宜蘭一間民宿遊玩，孰料深夜玻璃門爆裂，導致3名女童分別受了輕重傷，其中他的大女兒傷勢最為嚴重，許多傷口需要縫合。不過今（15）日稍早李爸爸在臉書透露，後續感受到民宿老闆的誠意，加上看到女兒樂觀勇敢的態度，於是決定和解了。

李爸爸在父親節期間入住知名「丟丟噹親子樂園民宿」，深夜11點多乾溼分離的玻璃門突然爆裂，導致正在洗澡玩水的3個女童受傷，其中他的大女兒傷勢最嚴重，額頭鮮血直流，就連包裹傷口的浴巾都被染紅。陪同就醫的過程，李爸爸相當煎熬，二女兒只有輕微劃傷，但大女兒全身多處受傷、4處需要縫合，連續10多針施下去，嚇得女兒哭喊「好了沒」、「不要再來了」。

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▲看到女兒受傷，讓李爸爸相當自責。（圖／翻攝臉書／好想住飯店好康.踩雷不藏私）

原先李爸爸和民宿業者溝通過程不順利，對方先是回應「這皮肉傷，你們今天的行程可以繼續走」、「房費28,000退了，這件事就算了好嗎」等，甚至還搬出兒少法，告知「小孩玩水大人沒有在一旁顧，出意外要負全責」，讓他聽了相當憤怒，甚至因為老闆娘表面道歉，私下痛批他們索求無度一事而引發爭議。

不過今日李爸爸發文表示，已經和民宿老闆達成和解，過去一周時間都輾轉難眠，直到再次擁抱女兒才感覺到，「這一週的父女相擁就會顯得格外的珍惜與許久」。他表示選擇和解與放手，是女兒教會他和老婆的，因為對方從事發至今都很勇敢，「在手術台上，不到5歲的她，十幾劑的麻醉針以及一處傷口是沒上麻醉直接縫合，那種皮肉痛，大人都不一定能承受住，但天真的她，卻選擇樂觀面對」。

李爸爸也說，前幾天不停和民宿老闆溝通，對方不斷道歉且負責，是其他員工、旁人在面對突發狀況時的不了解，才會導致過程失和與誤會，引發出後續的爭議。目前雙方已經達成和解，也慶幸此事喚起大眾對於「防爆玻璃」的重視，以及民宿危安意識的流程宣導。

▲李爸爸和丟丟噹親子樂園民宿達成和解。（圖／翻攝自丟丟噹親子樂園民宿臉書）

丟丟噹親子樂園民宿也分享李爸爸的貼文，表示很感謝他以及友人的諒解，「由於第一時間現場人員處理態度問題，造成雙方後續溝通上的誤會，民宿負責人及相關人員在此再度深深致歉，日後將持續對所有工作人員加強服務上的教育訓練，避免類似情形再度發生。期望孩子們能儘快恢復健康，另外民宿也已逐步檢視各項軟硬體設備，並持續加強安全防護措施，檢視相關sop流程」，強調一定會戮力提升服務品質。